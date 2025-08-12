IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Кметът на Вашингтон за плана на Тръмп: Мерките са тревожни и безпрецедентни

Президентът праща гвардията да обуздае престъпността в града

12.08.2025 | 07:46 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:43 ч. 24
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тревожни и безпрецедентни мерки. Така кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър коментира плана на президента Тръмп да направи американската столица по-безопасен град

Баузър, която е от Демократическата партия, даде специална пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица. Местните власти твърдят в същото времет, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.

На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни" и заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Вашингтон гвардия кмет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem