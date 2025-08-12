Кметът на Вашингтон за плана на Тръмп: Мерките са тревожни и безпрецедентни

Тревожни и безпрецедентни мерки. Така кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър коментира плана на президента Тръмп да направи американската столица по-безопасен град

Баузър, която е от Демократическата партия, даде специална пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица. Местните власти твърдят в същото времет, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.

На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни" и заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес. /БТА