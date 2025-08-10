IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новата седмица почва с голяма жега, градусите ще гонят 40°

Това ли ще бъде последната толкова гореща вълна за лятото?

10.08.2025 | 19:07 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:07 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб южен вятър. 

В понеделник ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

В сряда ще бъде слънчево, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

Това се случи Dnes

прогноза за времето жега температура на морската вода НИМХ август
