Кристъл Палас победи Ливърпул с дузпи и спечели Къмюнити Шийлд

10.08.2025 | 19:37 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:18 ч. 4
Носителят на Купата на Англия Кристъл Палас спечели първия трофей за новия сезон в английския футбол - купата Къмюнити Шийлд. 

Орлите от Лондон се наложиха с 3:2 след дузпи над шампиона Ливърпул, след като редовното време завърши 2:2.

При наказателните удари в герой за Кристъл Палас се превърнаха вратарят Дийн Хендерсън, който хвана два изстрела. Сензационно голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах пропусна първата дузпа, изпращайки топката над горната греда. Алексис Макалистър при втория опит за Ливърпул беше отказан от вратаря Дийн Хендерсън, както се случи и с Харви Елиът, изпълнил четвъртата.

За Палас точни бяха Жан-Филип Матета при първата, Исмаила Сар при третата и младият национал на Северна Ирландия Джъстин Девени, който вкара решаващата пета дузпа. За Ливърпул точни бяха Коди Гакпо и Доминик Собослай.

Преди двубоя имаше минута мълчание за Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха след катастрофа. По трибуните пък имаше множество транспаранти с лика на португалеца.

