Външните министри на страните от ЕС ще обсъждат Украйна и Газа

Това ще се случи по време на видеоконферентна среща, организирана от Кая Калас

11.08.2025 | 09:25 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:27 ч. 36
Снимка: Reuters

Външните министри на страните членки на ЕС плюс дипломат номер едно на блока Кая Калас и украинският топ дипломат Андрий Сибига се събират днес видеоконферентно, за да обсъдят развитието на ситуацията около Украйна в светлината на срещата на върха в Аляска между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

Европейците умножиха контактите в последно време на фона на обявената от Тръмп среща с Путин, на която както заяви президентът на САЩ е възможно да има сделка, предвиждаща размяна на територии, за да се сложи край на конфликта в Украйна.

Дипломатите от ЕС ще обсъждат и ситуацията в Близкия изток, в частност в ивицата Газа.

Срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август.

кая калас Русия Украйна Газа
