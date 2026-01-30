IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Русия нямало опашки ли... граждани чакаха близо час на студа за автобус ВИДЕО

Медведев беше заявил, че в Европа не може да се живее заради опашките

30.01.2026 | 19:27 ч. 26
Преди дни заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че руснаците не можели и не искали да живеят в Европа, тъй като имало опашки за всичко. 

"Когато чета всякакви коментари, хората пътуват, нашите хора отиват в чужбина, в развити страни, честно казано, в европейски страни. Така че е доста удовлетворяващо да чета, че пристигат там и казват: "Ами, невъзможно е да се живее!" Защото чакането на опашки за получаване на удостоверения, за плащане на различни държавни задължения, за плащане на различни такси и като цяло просто за справяне с някои належащи битови въпроси – независимо дали човек идва на работа или се е преместил по някаква причина – отнема огромно количество време", каза Медведев.

Изглежда Медведев е пропуснал, че на руснаците им се налага да се редят на опашка за... автобус. 

Онлайн се появиха видеа, които показват километрична опашка от хора, чакаши да използват градския транспорт. Случаят е от жилищния комплекс "Пригород Лесное", където апартаментите струват близо 6 млн. рубли. 

Според информацията, хората са чакали над 40 минути да се качат на автобус, след като снега, който е обичаен за Москва, е предизвикал задръствания. Подобни проблеми са засечени на още няколко спирки из Москва, както и в метростанциите. 

