В Русия нямало опашки ли... граждани чакаха близо час на студа за автобус ВИДЕО

Преди дни заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че руснаците не можели и не искали да живеят в Европа, тъй като имало опашки за всичко.

"Когато чета всякакви коментари, хората пътуват, нашите хора отиват в чужбина, в развити страни, честно казано, в европейски страни. Така че е доста удовлетворяващо да чета, че пристигат там и казват: "Ами, невъзможно е да се живее!" Защото чакането на опашки за получаване на удостоверения, за плащане на различни държавни задължения, за плащане на различни такси и като цяло просто за справяне с някои належащи битови въпроси – независимо дали човек идва на работа или се е преместил по някаква причина – отнема огромно количество време", каза Медведев.

Изглежда Медведев е пропуснал, че на руснаците им се налага да се редят на опашка за... автобус.

😁 Life in Russia. The video shows a huge queue for a bus in the Moscow region This morning, people in the residential complex “Prigorod Lesnoye” had to stand in the freezing cold for about an hour. Looks like great fun over there! pic.twitter.com/ULHrMrqXoS — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2026

Онлайн се появиха видеа, които показват километрична опашка от хора, чакаши да използват градския транспорт. Случаят е от жилищния комплекс "Пригород Лесное", където апартаментите струват близо 6 млн. рубли.

Според информацията, хората са чакали над 40 минути да се качат на автобус, след като снега, който е обичаен за Москва, е предизвикал задръствания. Подобни проблеми са засечени на още няколко спирки из Москва, както и в метростанциите.

#RussiaIsCollapsing A bit of bad weather and Muscovites are queuing for hours ar the bus station. pic.twitter.com/Y3Gk4l7vdH — Tim White (@TWMCLtd) January 29, 2026