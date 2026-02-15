Свещеникът "рок звезда", който се пртивопоставя на мафията в Корсика

Телата на жертвите на мафията се трупат на острова му, а кардиналът на Корсика е наясно, че може да е следващият.

"Придвижвам се с кола", казва Франсоа-Ксавие Бустийо, докато седи в сивото си францисканско облекло в разкошния хотел "Отел дьо Вил" в Екс ан Прованс, на континентална Франция, преди литургия за корсиканската диаспора. "Всички знаят какъв е графикът ми. Да кажем, че трябваше да бъда на литургия в 10 часа в корсиканското село Вико, би било лесно да ме елиминират. Но това е част от приключението и риска."

И двете са в изобилие в Корсика, където 57-годишният Бустийо, израснал в испанската Страна на баските, е назначен за епископ на Аячо преди пет години. Оттогава средиземноморският остров регистрира един от най-високите нива на убийства в Европа, тъй като мафиотските кланове, произлизащи от сепаратисткото му минало, убиват съперниците си с все по-голяма дързост.

Миналият месец Корсика попадна в новините, когато ветеранът националист и известен гангстер Ален Орсони, бивш президент на футболния клуб AJ Ajaccio, беше застрелян на погребението на майка си. Той беше пристигнал от Никарагуа, където се беше пенсионирал за собствената си безопасност. Подозренията са насочени към клана Petit Bar, съперници на Орсони, които се опитаха да го убият, преди да избяга, а експертите смятат, че е вероятно да става дума за отмъщение.

От 2024 г. насам в Корсика са извършени най-малко 24 убийства. Повечето жертви са заподозрени в престъпления. Но не всички. Корсиканците протестираха миналата година, след като 18-годишната студентка Клое Алдрованди беше застреляна в село Понте-Леча, докато шофираше колата на приятеля си. Смяташе се, че той е бил част от банда.

Полицията е повдигнала обвинения срещу двама мъже, като докладите сочат връзки с дълга вражда между две враждуващи семейства - Коста и Матейс.

"Можехме ли да я защитим? Това е въпрос, който ще си задавам до края", каза майката на Алдрованди пред местната телевизия миналата седмица.

Прокурорите твърдят, че мафията подкупва и заплашва държавни служители в конкурса за държавни поръчки. Тя печели пари от търговията с наркотици и незаконния хазарт, инвестирайки ги в имоти, хотели, ресторанти, магазини и събиране на боклук. В Корсика се наблюдава огромен ръст на конфискациите на наркотици. Синът на Орсони, Гай, е в затвора за трафик на наркотици и опит за убийство.

Бустийо си е поставил за мисия да се изказва срещу насилието. Втората книга на кардинала, публикувана през септември, "Réparation", е за нарастващото насилие в обществото. След убийството на Орсони той публикува изявление в акаунта си в Instagram, в което казва:

"Не трябва да свикваме с това насилие "око за око, зъб за зъб". Не можем да позволим на Корсика да се движи към своите демони, трябва да променим манталитета."

Изглежда, че тази откровеност го е направила мишена на омраза. През септември и октомври край пътищата на Корсика се появиха три графита: свастика с думите "Bustillo = Mafia — Расист"; игра на думи с френския надпис "мой господар" (mon seigneur), означаваща "моята кръвопускачка" (mon saigneur); и думите "Bustillo Mafia". Полицията е разследвала надписите, но не е арестуван нито един заподозрян.

Бустило все още избира да пътува без охрана, проповядвайки на открито и нарочно стискайки ръцете си с колкото се може повече поклонници.

"Подписах обет да дам живота си", казва той. "Затова давам живота си. Често казвам, че двигателят на живота не може да бъде страхът. Страхът ни води до смърт, затова не правим нищо. Двигателят на живота трябва да е любовта."

Говорителят на кардинала, Роджър Антех, омаловажава заплахата срещу него, казвайки ми, че графитите са "изолиран акт" и "връзката, която етикетите правят, никой не прави на острова". Антех казва, че никога не е имал "никакъв знак или индикация, че нещо може да му се случи", въпреки че признва, че на острова има "специфичен климат; има моменти на напрежение".

С ръст от 193 см, гъвкав под одеждите си (той е запален тенисист) и изпълнен с чара на политик (въпреки че се мъчи да каже: "Аз не съм политик"), Бустильо получава такова посрещане, където и да отиде в Корсика, че френската преса го нарича "Бустильомания". Около 1200 души се събраха на литургията в Екс ан Прованс миналата седмица, а прелатът прекара час след това, позирайки за снимки с тълпата.

Той има национална известност чрез интервюта по телевизията в неделя вечер и с Paris Match - френската библия за знаменитости. Когато папа Франциск почина, някои посочиха Бустийо като евентуален наследник. Други мърморят, че той прекалено много се наслаждава на светлината на прожекторите.

"Той е рок звезда", усмихва се един поклонник в Екс ан Прованс, докато кардиналът беше съпроводен от свещеник.

Папа Франциск изненада мнозина през 2023 г., като направи Бустийо кардинал само две години след като го назначи за епископ. Той е първият епископ на Аячо, получил тази чест. Той е от подобен произход като покойния папа, когото убеди да посети Корсика по време на последното си посещение в чужбина преди смъртта си. Някои френски коментатори бяха възмутени, не на последно място, защото Франциск седмица по-рано отказа да присъства на откриването на възстановената катедрала "Нотр Дам". По време на литургия в Калабрия през 2014 г. Франциск отлъчи италианската мафиотска група "Ндрагета", но в Корсика не спомена клановете, въпреки исканията на антимафиотските групи.

Островът има дълга история на турбулентност

Известен с парадокса си на Морски космополитизъм и монтангарско (планинско) недоверие към външни лица, корсиканският народ отблъсква вълни от нашественици, преди френската армия да ги победи в битка през 1769 г. Родителите на Наполеон Бонапарт се сражават в същата битка на страната на националистите, а майка му е бременна с бъдещия император. През по-голямата част от 20-ти век бушува често насилствено националистическо движение, в което много бойци са замесени в престъпления.

На континента корсиканската мафия изгражда търговията с хероин "Френска връзка" от Марсилия. Когато тя се разпада, мафията пренасочва усилията си към Корсика, което води до спираловидно насилие, в което кланът Орсони заема централно място. Братът на Ален Орсони е убит от съперници през 1983 г., а самият Ален прекарва време в затвора за бомбени атаки срещу жандармерията. През 1998 г. префектът на Корсика е застрелян на път за концерт. Убиецът му е намерен пет години по-късно, скрит в овчарска колиба в планината.

Националистите обявиха, че се помиряват през 2014 г. и ще преминат към политиката. Но мнозина просто насочиха оръжията си към престъпността. Журналистът Жак Фолору пише в книгата си от 2023 г. "Корсиканска мафия: Остров под влияние", че тогава е имало 25 клана на остров с 350 000 души. Системата "се е вкоренила и нейните участници са по-многобройни", пише Фолору.

Въпреки кампанията си срещу мафиотите, самият Бустийо е обвинен в близост до подземния свят. Пол Канарели, хотелиер, осъден за няколко престъпления, включително укриване на член на прословутия клан Бриз дьо Мер, е бил гост, когато кардиналът е получил Ордена на Почетния легион. Кардиналът е твърд в защитата си.

"Аз съм епископът на всички корсиканци", казва той пред The Times. "Има добри и по-малко добри. Когато се срещам с хора, не искам паспортите им."

Конституционна поправка, предложена от президента Макрон, която би дала на Корсика специален статут във Франция, позволявайки ѝ да адаптира парижките закони, трябва да бъде обсъдена в Националното събрание през пролетта, след дълги забавяния. Двете страни преговарят колко закони може да контролира Корсика, но скоро тя може да получи позволението да определя свои собствени данъци и да затрудни закупуването на имоти на острова от хора, които не са корсиканци. Бустийо е казвал в миналото, че Корсика трябва да има по-голяма автономия. Миналата седмица кардиналът не сподели дали е в подкрепа на поправката, а само че би подкрепил корсиканците в техния избор, така че островът да бъде "мирен и умиротворен".

На въпроса дали други кардинали трябва да правят повече в общественото полезрение, като него, Бустийо отговаря:

"Всеки има своята свобода."

Но той добавя, че е забелязал промяна през последното десетилетие. В отношението на обществото към църквата "преминахме от враждебност и безразличие към любопитство".

"Виждам го в политическите кръгове. Все повече и повече те идват при нас", размишлява францисканецът."Живеем във време, в което е важно да изразяваме себе си."

Той цитира данни, показващи, че поколенията Z и Алфа във Франция се стичат към Католическата църква. Повече от 10 000 възрастни са били кръстени във Франция миналата година, най-големият брой от 20 години насам и скок от 3000 спрямо 2024 г. Двама от всеки петима от тях са били под 25-годишна възраст. Освен това, 7000 тийнейджъри са били кръстени. Опашката от млади хора, чакащи снимка с Бустильо в Екс, е доказателство, че посланието му достига до тях.

Той има просто обяснение за обожанието към него.

"Мисля, че това е отговорът на корсиканците на моя избор", казва той. "Моят избор, казах ви, е близостта. Когато видят поведението ми, те отговарят с ентусиазъм и доверие."