Арда се измъчи, но победи Монтана с 2:1 у дома

Арда Кърджали се измъчи, но победи драматично с 2:1 гостуващия Монтана в среща от 28-ия кръг на родната Първа лига. Така тимът на Александър Тунчев записа трета поредна победа в шампионата.

Бирсент Карагарен откри резултата за домакините в 22-ата минута. Жоржиньо Суарес изравни в 38-ата минута. В последната минута Уилсън Самаке донесе трите точки за отбора от Кърджали.

Арда е с 41 точки на седмо място в класирането. Монтана остана на последната 16-та позиция с актив от 16 точки.

В следващия кръг монтанчани приемат ЦСКА, а кърджалийци гостуват на Левски.

