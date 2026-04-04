Арда се измъчи, но победи Монтана с 2:1 у дома

В следващия кръг монтанчани приемат ЦСКА, а кърджалийци гостуват на Левск

04.04.2026 | 18:05 ч. 2
БГНЕС

Арда Кърджали се измъчи, но победи драматично с 2:1 гостуващия Монтана в среща от 28-ия кръг на родната Първа лига. Така тимът на Александър Тунчев записа трета поредна победа в шампионата.

Бирсент Карагарен откри резултата за домакините в 22-ата минута. Жоржиньо Суарес изравни в 38-ата минута. В последната минута Уилсън Самаке донесе трите точки за отбора от Кърджали.

Арда е с 41 точки на седмо място в класирането. Монтана остана на  последната 16-та позиция с актив от 16 точки.

В следващия кръг монтанчани приемат ЦСКА, а кърджалийци гостуват на Левски.

