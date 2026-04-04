Батков: Не беше справедливо това обругаване на Боби Михайлов

Базата в Бояна трябва да носи името на вратаря, предложи Емил Спасов

04.04.2026 | 17:32 ч. 25

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

Тодор Батков почете паметта на Борислав Михайлов по време на поклонението. Бившият собственик на "Левски" разкритикува негативното отношение към легендарния вратар в последно време и изрази съжаление за липсата на признателност към него.

"Голямо име. Много добър човек. Не беше справедливо това обругаване, но Бог вижда всичко. Измъчи се накрая. Продължаваме да обичаме "Левски" и футбола.  Бог да го прости, добър ръководител. Имаме добри преживявания с него", спомни си Батков.

Временният министър на спорта Димитър Илиев също говори след поклонението.

"Всеки българин го помни с най-силните емоции и чувства на гордост. Това е човекът, донесъл толкова много радост през 1994 г. Изключително тъжен ден за българската спортна общественост. Осиротяхме с една легенда… Бог да го прости", каза той.

Бившият национал и футболист на Левски - Емил Спасов, не скри голямата загуба от кончината на Борислав Михайлов. Той сподели, че според него базата в Бояна трябва да носи името на вратаря.

"Тежък момент. Няма какво да казвам толкова. удесен човек, страхотен вратар си отиде. Боби заслужава базата в Бояна да се кръсти на него. Това, което се случи в последните години допринесе за неговата кончина", каза Спасов, цитиран от БГНЕС.

Борислав Михайлов Тодор Батков погребение
