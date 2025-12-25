Назарет се готви за Коледа в хватката на мафията

Камбаните на църквата "Благовещение", за която се смята, че стои на мястото, където архангел Гавраил се е явил на Дева Мария, все още отекват по площада. От близкото Галилейско езеро духа слаб бриз. Но звукът от стъпки по калдъръмените улици, отекващ от векове в древните дворове на града, е замлъкнал. Родният град на Исус Христос се е превърнал в крепост на мафията.

В началото на декември полицията проведе акции на имоти, свързани с престъпния картел "Бакри". Твърди се, че мощната мафиотска банда е превзела най-големия град с арабско мнозинство в Израел и неговото кметство. Тя е развила връзки с бившия кмет, корумпирани служители и дори висш полицай. Атентатът доведе до арести и разследване за изнудване и пране на пари.

В продължение на години смъртоносни инциденти с насилие с оръжие измъчват града и неговите предградия, като по време на последният от тези сблъсъци през изминалия месец е застреляна 24-годишна жена. Други банди са изнудвали бизнеси, убивали са съперници и са превземали властите в града, според полицейския комисар на северната част на Израел, Меир Елияху. Той е отправил предупреждение към бандите, които изстискват града "до последната му капка кръв".

"Повтарям, предупреждаваме ви, махнете мръсните си нокти от невинни цивилни."

Джоан Рок Битар управлява коледен магазин в центъра на града.

"Не бих пуснала дъщерите си навън през нощта", казва тя, цитирана от The Times. "Обичам това място. Това е моят дом, тук съм родена и израснала и няма да ходим никъде. Тази Коледа ще бъде специална, след много години на тъга - за първи път от две години ще имаме коледен пазар и най-голямата елха в Близкия изток."

Въпреки че облекчението от очевидния край на войната в Газа и завръщането на израелските заложници е широко разпространено, все още има сянка, надвиснала над празненствата.

38-годишната Битар признава, че познава хора, които са били заплашвани от мафията, но отказва да говори по темата. В почти всеки магазин в града хората говорят шепнешком на прага си, от страх от престъпните банди, които контролират улиците.

Един жител казва, че всеки, който говори лошо за семейство Бакри, е изправен пред смърт, ако не може да си плати, за да се измъкне.

"Ако не искаш да платиш 100 000 или 200 000 шекела за лошите думи, които каза за семейство Бакри, си мъртъв. Просто ей така. Приятелю мой, те го застреляха в лицето миналия месец."

Той беше обидил мафията, като се намеси в спор за домашно насилие, но отказа да им плати, разказва жителят.

"Това е всичко – ако не платиш, умираш."

По-голямата част от арабско-израелските граждани, както християни, така и мюсюлмани, смятат престъпността и насилието в квартала за по-голям приоритет от решаването на десетилетния конфликт. Над 64% са заявили, че това е най-належащият проблем в отговор на проучване, проведено от неправителствената организация "Инициативи Абрахам", което е далеч пред 19-те процента, които смятат, че конфликтът между палестинците и Израел е основен приоритет.

Проучване сред представителна група от 750 арабскоговорящи хора през февруари тази година показа широко разпространено недоверие в политическата система. Избирателната активност сред палестино-израелската общност е на исторически ниско ниво.

Междувременно младите хора смятат, че няма бъдеще в града

Завършващите училище избират да учат в близкия университет в Хайфа. Средната класа, както мюсюлмани, така и християни, напуска Назарет за нови домове на десет минути нагоре по хълма в град Ноф Хагалил. Други пък са напуснали Израел напълно за Ларнака в Кипър, наричана на местно ниво "новият Назарет" заради голямата ѝ назарянска диаспора.

Итамар Бен-Гвир, крайнодесен министър на сигурността на Израел, е обвинен в пренебрегване на арабските общности чрез намаляване на финансирането на полицията. През 2023 г. броят на арабските граждани на Израел, загубили живота си в резултат на престъпления или насилие, е бил 244, два пъти повече от предходната година и далеч надвишава процента сред еврейското население. Данните за престъпността не са публикувани тази година.

В неделя правителството одобри намаляване на около 220 милиона шекела (51 милиона британски лири), които бяха отпуснати за социални програми в арабските общности. Парите ще бъдат пренасочени към израелската служба за вътрешна сигурност Шин Бет и полицията за борба с престъпността в арабските общности. Бен-Гвир и министърът на социалното равенство Май Голан настояваха за мярката, която според критиците ще засегне жизненоважни обществени и социални услуги като канализация, образование и бомбоубежища.

Джафар Фарах, директор на Центъра Мосава, който следи гражданските права на арабските общности в Израел, смята, че усилията за изземване на бюджети за развитие, предназначени за арабските общности, и пренасочването им към полицията "заплашват бъдещето на градове като Назарет, който страда от опасен структурен дефицит".

Липсата на финансиране и нарастващите нива на престъпност представляват предизвикателства не само за жителите на Назарет, но и за тези по света, които ценят неговата християнска история.

Елиас Шама и съпругата му Мартина направиха забележително откритие през 90-те години на миналия век в основите на магазина си: древна баня с основи, които биха могли да датират от елинистическия или римския период. Шама смята, че те датират от около 100 г. пр.н.е. Някои историци са съгласни, докато други предполагат, че е от кръстоносен или дори османски произход. Ако по-ранното датиране е правилно, е възможно самият Исус да се е къпал тук като млад мъж.

Шама, набожен християнин, прекарва дните си, взирайки се в празния площад "Света Мария", пиейки кафе с кардамон, което си приготвя в чаша за кафе Finjan.

"Тук вече няма нищо. С този град е свършено", казва той. Съпругата му почина преди пандемията и синът му се премести със семейството си в Белгия, оставяйки го сам да поддържа подземното си археологическо съкровище. "В края на живота си жена ми каза: "Какво е това? Писна ми от това. Писна ми от това място... Посветихме живота си на тази баня. Каква е целта на това? Как стигнахме дотук?"

71-годишният Шама посочва стихове, които според него са доказателство за факта, че Исус се е къпал на това място.

"Досега се държах за това място... Но цялата ситуация се влошава. Хората тук умират, почти всеки ден някой бива убит - не само в Назарет. Идват и стрелят по хора по улиците посред бял ден."

Шама не е получил никаква помощ от израелската служба за антики, която според него има малък интерес към нееврейски находки. Той вярва, че ако копаят по-дълбоко, нещо, което властите не са склонни да правят в пренаселен град, в който е проведено малко проучване за доказателства, свързани с християнството, ще има много повече за откриване.

"Това е мисия. Разкопахме го. Построихме го. Почистихме го. Развихме го. Не можем да го оставим. В кръвта ми е", признава той.

Той иска синът му да поеме наследството на баните, да продължи разкопките, когато той си отиде, но знае, че градът няма какво да му предложи.

"Надявам се синът ми да се върне, но не мисля, че ще стане. Той има живот там. Какво може да прави тук? Там има шанс в обществото. Преди много пъти говорихме за неговото завръщане, но през последните две години не говоря за това", споделя той. "Поради ситуацията, пред която е изправена страната, нестабилността. Сега всичко, което мога да направя, е да се моля на Бог да ми даде здраве."

Това лято лидерите на три арабски политически партии се срещнаха в Назарет за разговори, насочени към възраждане на блок от партии, известен като "Съвместният списък". Лидерите се стремяха да избегнат разделяне на арабския вот в Израел във време на засилено насилие между общностите, както и засилено наблюдение и потискане на несъгласието в сянката на войната в Газа.

След срещата Бен-Гвир публикува снимка на лидерите и призова за тяхното експулсиране от Израел и отнемане на гражданство.

За много назаряни тези коледни празници са шанс за прераждане на града след години война

Аида, мюсюлманска собственичка на магазин, продаваща шапки на Дядо Коледа в предимно затворения Стар град, казва, че има много какво да се очаква в град, където мюсюлмани и християни живеят рамо до рамо.

"Всичко ще отвори преди празниците, има сергии, които продават дрехи и храна, и всичко предстои да се върне обратно към живота след войната. Войната, тези две години, бяха най-тъжните в паметта ни", допълва тя.

Ще има нужда от значителна промяна, за да се обърне икономическата и сигурностната ситуация.

"Всички автобуси, туристите спират точно тук пред мен, посещават църквата за 20 минути и се връщат в автобуса. Седя тук по цял ден, без работа, без нищо. Много е тъжно да се види това", казва Шама.

Но някои отказват да се откажат от надеждата. В евангелието на Йоан Натанаил пита: "Може ли от Назарет да произлезе нещо добро?" На което Филип отговаря: "Елате и вижте."