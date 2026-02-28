Защо шотландска база на Кралските ВВС може да стане ключова в противопоставянето на Русия?

Годината е 2030. Отношенията между Лондон и Москва са се влошили до ново дъно: посланиците са отзовани, консулствата затварят вратите си и, най-страшното от всичко, руски подводници – въоръжени с крилати ракети, които могат да унищожат цели сгради – се промъкват покрай бреговата линия на Обединеното кралство и се готвят да нанесат удар.

Това е кошмарният сценарий на онези, които се страхуват, че Великобритания и НАТО могат да бъдат атакувани за първи път от края на Втората световна война.

Докато руските подводници се опитват да изпълнят мисиите си, изтребители на Кралските въздушни сили се втурват да им попречат да избягат в по-широкия Атлантик – с сила, ако е необходимо. Битката ще бъде първата от десетилетия насам, която ще се състои край най-северните брегове на Великобритания.

Този сценарий става все по-вероятен и превръща Шотландия в новата граница за силите, защитаващи Великобритания от атака.

През последните петдесет години заплахите за националната сигурност на Великобритания обикновено идваха от хиляди километри разстояние, а не от нашите европейски съседи: фронтовете на най-скорошните войни на Великобритания бяха няколко бази, разпръснати из Близкия изток, а не белите скали на Дъвър.

Но нарастващата заплаха от Русия означава, че НАТО е все по-фокусирана върху океана на север от Обединеното кралство – дори ако Великобритания, според някои от шефовете на отбраната на страната, не харчи достатъчно пари, за да го защити.

Най-безопасната част от континенталната част на Обединеното кралство по време на Втората световна война, Шотландия сега е най-уязвимата част на Великобритания, защото е изложена на ново място на нарастваща руска агресия в района около Арктика, известен като Далечния север.

Утвърждаването на позиции в този регион отдавна е амбиция на Русия, защото това би осигурило най-добрия маршрут за нейния военноморски флот, базиран в Мурманск, да плава в Северния Атлантик. Ако корабите й успеят да преминат през този участък от водите и да влязат в Атлантическия океан незабелязани, те биха могли да нарушат движението на американските войски към Европа – отслабвайки НАТО, като отрежат членовете й от най-големия им поддръжник в момент, когато може би най-много се нуждаят от него.

Шотландия има решаваща роля в този нов театър, защото се намира в югоизточния край на военноморската граница, предназначена да блокира такъв сценарий: 700-милна широка теснина, простираща се от Гренландия през Исландия до Оркнейските острови, наричана от експерти по отбрана „пролуката Гренландия-Исландия-Обединеното кралство“ (GIUK).

С площ от 1400 акра, RAF Lossiemouth е коренна промяна в сравнение с фронтовите летища от миналото. Тя е достатъчно голяма, за да погълне целия център на Единбург, и е почти невъзможно да се придвижваш в нея без кола.

Базата в североизточната част на Шотландия разполага с всички услуги, които можете да намерите в всеки обикновен град: жилищни блокове за семейства, футболни игрища, здравни центрове. Тя дори има собствена стена за катерене. В Lossiemouth, наричана с любов от жителите си „Lossie“, са разположени 2500 души персонал на RAF и 200 служители, а този брой ще нарасне, когато по-късно тази година базата приеме още 500 души персонал, които ще управляват пристигането на нов шпионски самолет.

Когато става въпрос за наблюдение на руските военноморски дейности в Северния Атлантик, въздушната база е „очите и ушите“ на НАТО, според Ед Арнолд, старши научен сътрудник по европейска сигурност в мозъчния тръст Royal United Services Institute (Rusi).

В базата са разположени девет новопридобити шпионски самолета Poseidon MRA1 – известни като P-8A от Boeing, американския производител на самолета – които се използват за идентифициране, проследяване и, ако е необходимо, унищожаване на руски подводници, които се доближават прекалено до Великобритания.

На пръв поглед самолетите изглеждат невзрачни. Те имат корпуса на Боинг 737 – типичен търговски самолет, по-често срещан с логото на нискотарифна авиокомпания, отколкото на ескадрила на военновъздушните сили. Едва когато влезете в самолета, виждате пълния обхват на неговото лъскаво ново оборудване за наблюдение: от сонобуйове, пускани в морето, за да предоставят акустично картографиране на подводни заплахи, до радарни екрани, показващи местоположението на корабите.

Има и по-стара технология. Самолетът има набор от големи прозорци, които позволяват на екипажа да забележи подозрителни лодки с очите си, и люк, който може да се отвори, за да се погледне директно към повърхността на водата.

Ако Русия атакува Великобритания, този самолет ще бъде първата линия на отбрана на Обединеното кралство, защото първият руски удар по-вероятно ще дойде от подводница, а не от изтребител.

Руските подводници от клас „Ясен“ са въоръжени с крилати ракети, способни да пренасят големи товари от голямо разстояние. Такива оръжия обикновено се използват за високоценни цели – кораби, командни центрове, мостове и язовири – но могат да се използват и за нанасяне на удари по граждански сгради.

През юли 2022 г. руска подводница в Черно море изстреля три от своите крилати ракети „Калибр“ по украинския град Виница, югозападно от Киев, убивайки 20 цивилни и нанасяйки щети на няколко жилищни сгради.

Ракетите са способни да прелетят около 1000 мили, за да достигнат целите си, което означава, че могат да ударят центъра на Лондон от позиции дълбоко в Северно море.

„Посейдон“ носи смесица от торпеда и противокорабни ракети, което означава, че може да стреля по подозрителни кораби, както и да ги проследява. По думите на източник от Министерството на отбраната, самолетът е „върхът на копието“, използван за защита срещу руска атака срещу Обединеното кралство.

Има опасения, че такава конфронтация може да е на хоризонта. През последните две години броят на нахлуванията на руски кораби във водите на Обединеното кралство е нараснал с 30%, според Министерството на отбраната.

През ноември руски кораб за наблюдение беше заловен да оперира на север от Шотландия.

„Янтар“ беше заподозрян, че тайно картографира кабели в Северно море, където се прехвърлят над 90% от данните на Великобритания, включително финансови транзакции на стойност милиарди долари.

Самолет „Посейдон“, излетял от Лосимут, следеше кораба, но пилотите му се наложи да получат медицинска помощ, след като екипажът на кораба използва лазери в опит да им попречи да изпълнят мисията си – ход, който анализаторите описаха като ясен знак за ескалация.

Какво би се случило в случай на по-сериозно сблъскване? Персоналът на RAF не пожела да влиза в подробности, но заяви, че първият признак, че нещо не е наред, би бил, ако корабът бъде засечен от високоразделителната камера на MRA1, но не се появи на радара.

Справянето с въздушните заплахи в Северния Атлантик е възложено на Typhoon – по-конвенционален изтребител, който се използва от RAF от 2003 г. Четири ескадрили, базирани в Лосимут, са натоварени с пилотирането на самолетите, като работят на смени по двойки, за да реагират на спешни мисии – известни като „Quick Reaction Alerts“ (Бързи реакционни сигнали) – ако даден самолет се държи подозрително, като не отговаря или лети в ограничено въздушно пространство.

Има специална част от летището, предназначена само за тази цел, където два самолета – заредени с гориво и въоръжени с ракети – стоят на пистата, готови да излетят по всяко време на денонощието.

Пилотите дори спят в близки спални в униформите си на RAF, за да не губят нито секунда, ако бъдат извикани. Ако се получи повикване, дежурните пилоти тичат към хангара, сядат в самолета и чакат да получат заповед.

В сценарий, включващ вражески самолет, в крайна сметка премиерът ще трябва да „дръпне спусъка“, а от пилотите се изисква само да предоставят информацията.

Преди руската инвазия в Украйна през 2022 г. пилотите на Typhoon бяха заети с прехватването на руски самолети по време на мисиите на НАТО за въздушно полицейско наблюдение всеки месец. Такива взаимодействия бяха рутинни, според източници. Пилотите от RAF следяха руските самолети, наблюдаваха ги и „се уверяваха, че се държат прилично“.

Но с все по-голямото отслабване на руските въздушни сили в резултат на вече четиригодишната война,

небето е по-празно от преди и опасността се е преместила под вълните. Това означава, че противодействието на руската заплаха се пада на подводницата MRA1. Тифоните обаче все още действат като форма на възпиране – допълнителна мярка за ескалация, която може да бъде приложена.

Лосимут е „доста важна цел“ за руснаците, каза Арнолд. Унищожаването му би било „катастрофално“ за НАТО, защото би оставило Алианса „частично сляп“, позволявайки на руските подводници свобода на маневриране в Северния Атлантик. Насочването към нея „абсолютно би си струвало риска“ за Русия, добави изследователят от Rusi.

Въпреки нарастващото значение на обекта, обаче, има опасения, че не се прави достатъчно за неговата защита. През юни миналата година протестиращи от Palestine Action са успели да нарисуват с боя двигателя на самолет на RAF, след като са проникнали във военновъздушната база RAF Brize Norton в Оксфордшир. Telegraph установи, че проблемът се простира много по-далеч и засяга редица други също толкова уязвими обекти, включително един, който е защитен само с ограда висока 1,5 м.

Министерството на отбраната твърди, че след проникването е засилена охраната на всички обекти на отбраната, но Арнолд заяви, че все още има опасения относно уязвимостта на Лосимут спрямо руски саботаж.

Той обясни, че ако в двигателите на няколко MRA1 бъде хвърлена граната, а не само спрей, самолетите могат да бъдат извадени от строя.

„Тези самолети не са лесно заменяеми“, каза Арнолд. „Руснаците не трябва да измислят как да ги унищожат; те просто трябва да се уверят, че не могат да работят.“

Тъй като военните продължават да предупреждават, че войната с Русия е все по-вероятна в следващите години, много хора се питат дали Великобритания е готова.

Военните шефове казват, че трябва да се направи повече. Министерството на отбраната настоява за повече финансиране, но исканията им са отхвърлени от Рейчъл Рийвс, министър на финансите.

Дискусиите забавиха публикуването на дългоочаквания план за инвестиции в отбраната, който ще определи как Великобритания ще оборудва армията си през следващото десетилетие. Източници от правителството заявиха пред The Telegraph, че Министерството на финансите е загрижено за разхищаването на средства от Министерството на отбраната и отказва да увеличи бюджета му над 73,5 млрд. лири годишно до 2028-2029 г.

Докато остават въпроси за това как да се бори с заплахата, която представлява Русия, поне има нарастващ консенсус за това откъде ще дойде тя.

„Ако руснаците наистина искат да нанесат удар по Обединеното кралство, което не вярвам, че ще направят, той трябва да дойде от север“, каза Арнолд.

Джон Хили, министърът на отбраната, изглежда се съгласява с тази оценка, като по-рано заяви пред вестник „The Telegraph“, че Шотландия е „на предната линия“ в мисията за защита на сигурността на Обединеното кралство.

Шотландия не е чужда на сблъсъците с враговете на Великобритания. Католическа Франция замислила множество мисии за десантиране на кораби в Шотландия през 18-ти век, макар и без успех.