Как Русия разположи шпионски сателити до най-чувствителната технология на Запада?

Два руски спътника прекараха години в тихо маневриране по геостационарния пояс на Земята - пръстенът от орбити на 36 000 километра над екватора, където спътниците изглеждат неподвижни спрямо планетата. Там те се паркират редом със западни търговски космически кораби и, според повечето експертни оценки, прихващат техните предавания. Разследване на Financial Times в началото на февруари 2026 г. разкри, че европейски военни служители сега се опасяват, че спътниците могат може да имат мисия, която далеч надхвърля простото подслушване. Според тях те може да събират разузнавателна информация, която може да позволи на Русия да се намесва или дори да поеме контрола над спътници, които осигуряват комуникации и телевизионни предавания в Европа, Близкия изток и части от Африка. Двата космически кораба - известни в открити източници като Луч и Луч-5X, а вътрешно като Олимп и Енисей-2 - имат хартиена следа, свързваща ги с руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), профил на мисията, който се е развил в крак с войната в Украйна, и навик да следят самите спътници, от които зависят западните военни.

Това не е първият такъв случай

Концепцията за "инспекторски спътник" датира от края на 50-те години на миналия век, когато американските военновъздушни сили разработват програмата SAINT (Сателитен прехващач), за да се приближават, инспектират и потенциално да деактивират съветски космически кораби. SAINT е отменена през 1962 г., но по-късно Съединените щати експлоатират таен спътник, наречен Prowler (открит от астрономи-аматьори през 90-те години на миналия век) и изстрелват официално признати инспекционни спътници MiTEX през 2006 г. Документи, изтекли от бившия изпълнител на NSA Едуард Сноудън, разкриват допълнителни американски разузнавателни спътници, включително един, наречен PAN - част от програма, чиято заявена цел е да прихваща предавания от чуждестранни търговски спътници, недостъпни по "конвенционални начини".

Америка не е сама в това изследване. Китайският космически кораб SJ-21 е маневрирал по подобен начин близо до други спътници, скачвайки се с "мъртъв" навигационен спътник Beidou през 2022 г. и теглейки го до гробище-орбита над геостационарния пояс. Руската собствена програма датира от съветските антисателитни проекти и се простира в постсъветската епоха, произвеждайки инспекторските спътници Космос-2542 и Космос-2543, последният от които предизвика оценка на Пентагона през 2020 г., че Русия може да тества антисателитни оръжия.

Истината зад Луч-1 и Луч-2

Спътниците, които Financial Times нарича Луч-1 и Луч-2, фигурират в сателитния каталог на американските военни в Space-Track.org като ЛУЧ (ОЛИМП) и ЛУЧ (ОЛИМП) 2, според Барт Хендриккс, независим изследовател, специализиран в космическата програма на Русия. Хендриккс твърди, че руските власти умишлено са присвоили на спътниците прикритието "Луч" - заимствано от несвързана серия космически апарати за реле на данни - за да скрият истинското им предназначение.

"Луч-1" беше изстрелян в космоса през септември 2014 г. и прекара повече от девет години в геостационарния пояс на Земята. Според данни от проследяване, събрани от холандския сателитен тракер Марко Лангбрук, между 2014 и 2021 г. той се е паркирал близо до поне 22 телекомуникационни спътника, управлявани предимно от Intelsat и Eutelsat. Обикновено се е позиционирал на около 0,1 градуса (приблизително 70 километра, почти 45 мили) от целта, достатъчно близо, за да бъде в обхвата на сигналите за връзка, насочени към съседния космически апарат, и е оставал там седмици или месеци.

През октомври 2015 г. Intelsat публично критикува Русия за това, което нарече "ненормално поведение" на "Луч". През 2017 г. "Луч-1" маневрира близо до Athena-Fidus, комуникационен спътник, съвместно разработен от френските и италианските военни. На следващата година френският министър на отбраната Флорънс Парли нарече епизода "акт на шпионаж".

През октомври 2025 г. Русия премести Луч-1 в гробищна орбита, където се разпадна на 30 януари 2026 г., отделяйки поне три фрагмента, според фирмата за космически анализи Aldoria.

Луч-2 беше изстрелян от Байконур през март 2023 г. Регистрацията му в ООН посочва функцията му като "предаване на информация" - езикът, използван за граждански космически кораби - а не обозначението на министерството на отбраната, обикновено свързано с военни спътници. След достигане на орбита, той започна да извършва маневри, почти идентични с тези на предшественика си. Към март 2025 г. данните за проследяване на Лангбрук показаха, че Луч-2 е паркирал близо до спътниците Intelsat и Eutelsat, като е останал близо до всяка цел от един до четири месеца, преди да се препозиционира.

Луч-2 е построен с помощта на компоненти, произведени във Франция и Съединените щати, въпреки западните санкции. Документите за обществена поръчка показват, че Националният изследователски център по телекомуникации "Кривошеев" - руският държавен институт, който се занимава с разработването на полезен товар за програмата "Олимп/Луч" - е поръчал френски и американски микрочипове чрез Standard - научноизследователски и производствен център, посредник от Санкт Петербург, който доставя електронни компоненти на руски отбранителни контрагенти.

Връзката с ФСБ

През 2014 г. журналистът от "Комерсант" Иван Сафронов, позовавайки се на източници в Роскосмос, съобщи, че ФСБ е управлявала и пускала в експлоатация Луч-1 и че спътникът е бил проектиран за радиоелектронно разузнаване. Докато Хендрикс отбелязва, че не са се появили окончателни доказателства, че спътниците Луч се управляват от ФСБ, а не от Роскосмос или Министерството на отбраната, следа от косвени доказателства сочат в тази посока.

Статия от 2008 г. в руско списание за радиоразпръскване идентифицира "Олимп" като проект на ФАПСИ - федералната агенция, която е наследила функциите на 16-то управление на КГБ, което е отговаряло за прихващането на чуждестранни електронни комуникации. Когато ФАПСИ е реорганизирана през 2003 г., функциите му са прехвърлени на ФСБ. Отделно, Центърът "Кривошеев" има договор с военно поделение 71330 на ФСБ – 16-ти център на агенцията, който разследващите журналисти Андрей Солдатов и Ирина Бороган свързват с кибератаки срещу американски енергийни компании.

Връзката с Украйна

Най-вероятното обяснение за това, което ловуват спътниците "Луч", е радиоелектронното разузнаване с непосредствена военна стойност. Много търговски спътници предават част от трафика си без криптиране, а проучване от 2025 г. на изследователи от Калифорнийския университет в Сан Диего и Университета на Мериленд характеризира проблема като широко разпространен. Проучването установи например, че прихванатият трафик включва позивните на корабите на ВМС на САЩ и данни от вътрешните логистични системи на мексиканските военни и правоохранителни органи.

Сателитите Intelsat и Eutelsat, до които инспекторите на "Луч" са паркирани, не са чисто гражданска инфраструктура. Intelsat предоставя услуги за морска свързаност на Пентагона. Eutelsat предоставя честотна лента на военни и правителствени клиенти в цяла Европа. Сателитите Intelsat, край Луч-1 гравитираше в месеците преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. - Intelsats 33e, 39 и 37e - предават Ku- и C-честоти над Украйна, честоти, обикновено използвани за военни комуникации.

На 24 февруари 2022 г., само часове преди руските сили да преминат границата, Русия започна мащабна кибератака срещу широколентовата мрежа на сателитите KA-SAT на Viasat, като изключи хиляди модеми, използвани от украинските военни и правителствени агенции, и прекъсна достъпа до интернет за десетки хиляди потребители в цяла Европа. Германска енергийна компания загуби отдалечен достъп до своите вятърни турбини. Първата спирка на Луч-2 след достигане на орбита през май 2023 г. беше KA-SAT.

Хендриккс отбеляза, че макар Луч-2 да е малко вероятно да има възможности за директна електронна война, данните, събрани по време на близко приближаване до целевия сателит, биха могли да улеснят последващи кибератаки срещу него. Към началото на 2025 г., отбеляза Лангбрук, Русия изглежда систематично мести Луч-2 от цел на цел по геостационарния пояс, оставайки там няколко месеца, след което преминава към следващия спътник, представляващ интерес.