Путин: Бойците на фронтовата линия твърдо стоят до Русия

Руските войски в зоната на специалните военни операции действат координирано и ефективно, твърдо отстоявайки страната си. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на връчването на държавни награди на Героите на Русия в Кремъл, предава ТАСС.

„Вие твърдо отстоявате Русия, действайки координирано и прецизно“, каза държавният глава, връчвайки държавни награди в Деня на защитника на Отечеството.

Путин подчерта, че на фронтовата линия в зоната на СВО действат силни, смели и безкористни хора – войници и офицери от въоръжените сили, членове на Националната гвардия, служители на Министерството на вътрешните работи, специалните служби и подразделения.

„Още веднъж ви поздравявам с празника, Деня на защитника на Отечеството, и с удостояването с тези високи държавни награди“, добави Путин.

По думите му, компетентните и смели действия на героите от специалната военна операция „позволиха планирането и осъществяването на настъпателни операции в най-трудните райони”.

„Сред присъстващите са представители на командването и офицери от специални и оперативни части. Вашите компетентни и смели действия, лична храброст и решителност ни помогнаха щателно да планираме и блестящо да изпълним настъпателните операции на нашите войски в най-трудните райони и направления“, каза още Путин.