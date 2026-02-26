Русия изпраща мигранти в Европа през тайни тунели

Русия изпраща мигранти през подземни тунели от Беларус в Европа като част от своята хибридна война срещу Запада.

Беларус, руска марионетна държава, ръководена от диктатора Александър Лукашенко, е използвала специалисти от Близкия изток с „високо ниво на експертиза“ за проектирането на тунелите, съобщиха полски официални лица на The Telegraph.

Тактиката в стил „Голямото бягство“ бележи ново ескалиране на хибридната война на Кремъл срещу Европа, в която Минск се опита да изпрати десетки хиляди мигранти през източната граница на Полша.

Полски официални лица заявиха, че специалистите, които са проектирали и изкопали тунелите, са имали „високо ниво на експертиза“.

И макар експертите да казват, че е трудно да се каже със сигурност кои групи са били замесени, те предполагат, че потенциални виновници са кюрдски бойци, Ислямска държава и подкрепяни от Иран прокси сили.

Полша също предполага, че Беларус е прибегнала до наемането на мистериозни специалисти от Близкия изток, защото е търсила нови и по-изобретателни методи за прехвърляне на мигранти през границата.

„Офицери от граничната охрана на Подласки са открили общо четири тунела под границата с Беларус, всички през 2025 г.“, заяви пред The Telegraph подполковник Катажина Зданович от полската гранична охрана. „Физическите и електронни мерки за сигурност на границата, като термовизионни камери и системи за откриване, ни позволяват да реагираме незабавно на всякакви опити за нарушаване на държавната граница, дори и подземни“, добави той.

Полските власти откриха един от най-големите тунели, близо до село Наревка в източна Полша, в средата на декември.

Той е бил използван от общо 180 мигранти, предимно от Афганистан и Пакистан, като по-голямата част от тях са били арестувани, след като са излезли от другата страна.

Според Полша тунелът е бил с височина 1,5 м,

а входът от беларуската страна е бил скрит в гора. Тунелът е бил с дължина около 50 метра от беларуската страна на границата и 10 метра от полската страна.

Полската полиция също така публикува снимки на някои от 130-те мигранти, които бяха арестувани, след като излязоха от тунелите. Видеозаписът на самия тунел показва тясна структура, подобна на проход, с бетонни подпори, закрепени отстрани, за да се предотврати срутването му.

Военни експерти казват, че единствените групи от Близкия изток, за които е известно, че са способни да изкопаят такива тунели, са „Хамас” в ивицата Газа, „Хизбула” в Ливан, някои фракции в Кюрдистан и вероятно Ислямска държава.

Д-р Линет Нусбахер, американски военен историк и стратег, каза, че е „правдоподобно“ групи, подкрепяни от Иран, като Хизбула, да са виновниците.

„Едно от нещата, които веднага забелязахме след войната в Ливан през 2006 г., бяха редиците от бетонобъркачки, наредени на опашка в южната част на Ливан... виждахме многобройни ирански тунелни конструкции“, каза тя. „Имаме и достатъчно доказателства, че Хамас прави същото в Газа. Така че, ако искате да знаете кой има опит в прокопаването на дълбоки тунели, отговорът на вашия въпрос е Близкия изток.“

Майор Роб Кембъл, експерт по укрепления и бивш сапьор в британската армия, също каза, че „Хамас” е възможен виновник, след като прегледа кадри от тунелите в Полша.

„Ако трябва да спекулирам, експертите от Близкия изток биха били „Хамас” или Палестински ислямски джихад“, каза той, като се позова на друга палестинска фракция в ивицата Газа.

Сарит Зехави, бивш полковник от израелското разузнаване, каза, че подкрепяните от Иран прокси сили са само едно от няколко възможни обяснения.

„Има ли "Хизбула" или някой от иранските представители тази способност? Да. Те ли са единствените? Не. Вероятно и други имат знания, от кюрдските милиции в Сирия до ИДИЛ“, каза тя.

Марчин Киервински, полски официален представител, по-рано заяви, че някои от тунелистите са дошли от Кюрдистан, но добави, че Полша в крайна сметка счита за отговорно беларуското правителство.

Миналият месец катарската телевизия Ал Джазира съобщи за откриването на обширна мрежа от тунели под сирийския град Рака, които са били изкопани от кюрдските Сирийски демократични сили.

Под ръководството на Лукашенко, който управлява от повече от 30 години, Беларус играе активна роля в опитите на Путин да дестабилизира Запада чрез вълни от миграция.

Още преди инвазията в Украйна през 2022 г. Беларус беше използвана като транзитна зона за изпращане на хиляди мигранти през полската граница,

което накара Варшава да построи 200-километрова ограда с 300 камери.

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна Русия също така е предприела десетки нападения с дронове и бомби с запалителни вещества срещу европейски летища, както и поредица от саботажни атаки срещу фабрики и железопътни линии, доставящи помощи за Украйна.

Крайната цел е да се накаже Западът за военната му подкрепа за Украйна и да се опита да обърне общественото мнение срещу правителството на Володимир Зеленски в Киев.

Като по-широка част от тази стратегия, Беларус изпраща вълни от балони, пренасящи контрабанда в съседните страни от НАТО, за да създаде хаос в въздушния трафик и да проучи слабостите в противовъздушната отбрана.

Първоначално тактиката беше насочена към Литва, но полски официални лица твърдят, че беларуски балони – обикновено натоварени с контрабандни цигари – все по-често се изпращат в тяхна посока.

Що се отнася до тунелите, Полша твърди, че е напълно способна да проследи входовете им и да ги взриви. Но има опасения, че всеки път, когато Варшава затваря един достъп до Европа за мигранти, друг се появява на друго място.