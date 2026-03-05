Само този, който е започнал войната в Близкия изток, може да я спре. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за „Вести“ .

„Способни ли сме да спрем тази война? Не, не сме. Само тези, които са я започнали, могат да я спрат, което според нас е това, което трябва да направят“, заяви Песков. „Съединените щати трябва сами да решат въпроса с Испания относно използването на военни бази. Нека САЩ сами да уредят нещата с Мадрид относно използването на военни бази за операцията в Иран. Ние вече практически нямаме отношения с Мадрид. За съжаление, вината не е наша“, каза Песков, коментирайки отказа на Мадрид да позволи на Вашингтон да използва военни бази в Испания.

В отговор на въпрос дали това означава, че страните от НАТО окончателно са загубили суверенитета си, Песков отбеляза, че „е трудно да се каже дали са загубили суверенитет или не“.

„Намираме се в процес, да кажем, на началния етап на възраждане на отношенията със Съединените щати. Ще продължим постепенно, без бързане, отново действайки изцяло в наш собствен интерес“, добави още Песков.