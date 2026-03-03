IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп ядосан на Испания, САЩ ще прекъснат всякаква търговия с тях

Причината е, че Испания не даде военните си бази за удари по Иран

03.03.2026 | 20:47 ч.
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, изтъкна Тръмп.  

доналд тръмп сащ испания
