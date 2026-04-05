Британка роди след секс с близнаци, съдът не може да реши кой е бащата

Установяването на бащинство с помощта на ДНК е невъзможно

05.04.2026 | 04:35 ч. Обновена: 05.04.2026 | 12:40 ч. 31
Британка роди след секс с близнаци, съдът не може да реши кой е бащата

В Обединеното кралство жена, която е правила секс с двама братя близнаци в рамките на няколко дни, не може да определи кой от тях е бащата и се обърна към Темида, съобщи „Скай нюз“. 

Майката, чието име се пази в тайна по правни причини, е завела дело заедно с единия от близнаците, след като другият брат е посочен като баща в акта за раждане. Лондонският апелативен съд е постановил, че жената е правила секс и с двамата братя „в рамките на четири дни“ в месеца на зачеването. 

Установяването на бащинство с помощта на ДНК е невъзможно, защото генетично идентичните братя са неразличими. Съдийката Мадлен Риърдън преди това е постановила, че всеки брат има равен шанс да бъде баща. „Истината за бащинството е, че бащата е един от двама близнаци, но е невъзможно да се каже кой е“, обобщи съдия Андрю Макфарлейн. 

По време на процеса стана ясно, че макар в бъдеще да е възможна технология за разграничаване на геномите на еднояйчни близнаци, в момента е невъзможно това да се направи с каквато и да е степен на сигурност. Поради тази причина съдът лиши брата, посочен като баща, от родителските му права, но също така не успя да определи и признае другия близнак за баща. 

Съдебната битка продължава: адвокатите на майката и брата, който не беше посочен в акта за раждане, искат повторно разглеждане на делото, за да се установи бащинството с помощта на други доказателства или да се изчака момент, в който науката може да даде окончателен отговор. Съдът подчерта, че недоказването на факт не означава неговото отричане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

секс близнаци днк
