Новият върховен лидер показва глупостта на войната на Тръмп

Малко иранци имат по-силни лични причини да ненавиждат Америка и да се съпротивляват на всяка капитулация или компромис от Моджтаба Хаменей, който беше обявен за нов върховен лидер на Ислямската република.

Началните въздушни удари на тази война на 28 февруари убиха не само бащата и предшественик на Хаменей, аятолах Али Хаменей, но и майка му Мансуре, съпругата му Захра и вероятно едно от децата му.

След като пое лидерството при лично трагични обстоятелства, изглежда малко вероятно г-н Хаменей да е готов да изпълни поръчките на Америка или да се оттегли по някакъв начин. Доналд Тръмп определи Хаменей миналата седмица като „неприемлив за мен“, добавяйки:

„Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран.“

Вместо това, Асамблеята на експертите на Иран, групата от висши духовници, натоварени с избора на върховни лидери, изпрати послание на неподчинение, като избра уж „неприемливия“ кандидат.

Решителният тест ще бъде дали обикновените иранци сега ще излязат на улицата, за да демонстрират срещу издигането на по-младия Хаменей, пише The Telegraph.

Ако прехвърлянето на властта се осъществи без народно въстание, тогава резултатът от войната на Тръмп може да бъде, че режимът на Иран ще оцелее под още по-екстремно и упорито ръководство, което би могло например да реши, че само ядрено оръжие би осигурило контрола му върху властта.

Но първо, 56-годишният Хаменей ще трябва да консолидира позицията си. Той ще бъде обременен от факта, че не е аятолах, което означава, че му липсва религиозна власт, а издигането му ще изглежда като династично наследяване в страна, която се нарича република.

По време на живота на баща си, Хаменей често е бил споменаван като следващ върховен лидер,

но когато хиляди иранци маршируваха по улиците срещу режима, висши фигури се опасяваха, че наследственото прехвърляне на властта би било твърде провокативно и подстрекателско.

Сега всичко е различно. Ислямската република се бори за живота си срещу комбинирана атака от Америка и Израел, а повишението на Хаменей предполага, че режимът преценява, че това не е момент за гъвкавост и компромиси, нито с вътрешни противници, нито с външни врагове.

Само назначаването на Хаменей за нов върховен лидер повдига възможността и той да бъде убит. Но това решение слага край и на деветдневния вакуум във властта, създаден от убийството на баща му. Новият лидер няма да мисли за нищо друго, освен да се противопостави на Тръмп.