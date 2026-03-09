Защо ескалацията е в полза на Иран?

Първите часове на операция „Епична ярост“ – съвместната американско-израелска военна офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари – демонстрираха изключителния обхват на съвременната прецизна война. Американските и израелските удари убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, заедно с висши командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и ключови служители на разузнаването, в това, което Вашингтон и Йерусалим определиха като решителен удар, целящ да осакати командната структура на Техеран и да дестабилизира режима.

И все пак, в рамките на часове, всяка надежда, че прецизните удари за обезглавяване ще ограничат обхвата на войната, беше разбита. Иран изстреля стотици балистични ракети и дронове не само по Израел, но и през Персийския залив. Сирени за въздушна тревога завияха в Тел Авив и Хайфа. Ракети се сблъскаха с прехващачи над Доха и Абу Даби. Във военновъздушната база Ал Удейд в Катар - предният щаб на Централното командване на САЩ - персоналът се укри, докато прехващачите прелетяха над главите им. Противопожарната отбрана заработи в американските бази в Ал Дафра в Обединените арабски емирства и Али ал Салем в Кувейт. Военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия съобщи за приближаващи дронове. Близо до щаба на Пети флот на САЩ в Бахрейн, военноморските сили бяха поставени в повишена бойна готовност.

Иранският отговор имаше огромни последици за Персийския залив, убивайки цивилни, затваряйки летища, заплашвайки корабоплаването и износа на петрол и опетнявайки имиджа на региона за стабилност и безопасност. Емблематичен хотел на брега на Дубай се запали, след като отломки от прихванат дрон паднаха в горните му етажи. Кувейтските власти съобщиха за щети в близост до граждански летищни съоръжения. Според новинарски съобщения, няколко танкера са били ударени близо до Ормузкия проток, което е довело до скок в застрахователните премии за корабоплаване през Персийския залив. Скоро след избухването на конфликта, фючърсите на петрола скочиха рязко, тъй като търговците оцениха риска от трайно прекъсване на една от най-критичните енергийни точки в света.

Ударите на Иран не могат да бъдат отхвърлени като актове на разпръснато отмъщение, размахващи удари на умиращ режим. По-скоро те представляват стратегия за хоризонтална ескалация, опит за трансформиране на залозите на конфликта чрез разширяване на неговия обхват и удължаване на неговата продължителност. Такава стратегия позволява на по-слаб боец ​​да промени смятането на по-мощен враг. И това е работило в миналото, в ущърб на Съединените щати. Във Виетнам и Сърбия противниците на САЩ отговориха на огромните демонстрации на американска въздушна мощ с хоризонтална ескалация, което в крайна сметка доведе до американско поражение в първия случай, а във втория - осуетявайки военните цели на САЩ и предизвиквайки най-лошия епизод на етническо прочистване в Европа след Втората световна война. Ударите с обезглавяване, по-специално, създават мощни стимули за хоризонтална ескалация: когато един режим преживее загубата на своя лидер, той трябва бързо да демонстрира устойчивост, като разшири конфликта. Въпреки че Съединените щати нанесоха огромни щети на Иран, те трябва да се съобразят с последиците от отговора на Иран. В противен случай ще се окаже, че губи контрол над войната, която започна, пише Foreign Affairs

Хоризонталната ескалация възниква, когато дадена държава разширява географския и политическия обхват на конфликта, вместо да го засилва вертикално в един театър на военните действия. Това е особено привлекателна стратегия за по-слабите страни във военен спор. Вместо да се опитва да победи по-силен противник директно, по-слабата страна умножава арените на риск, привличайки допълнителни държави, икономически сектори и местни обществености в обхвата на конфликта. Иран не може да победи Съединените щати или Израел в конвенционален военен спор. Не е нужно. Целта му е да получи по-голямо политическо влияние.

Стратегията за хоризонтална ескалация следва разпознаваем модел.

Първо, Иран демонстрира устойчивост. Американските удари с обезглавяване целят да парализират иранската армия. Като започна мащабни ответни мерки в рамките на часове след загубата на върховния лидер и много висши командири, Техеран сигнализира за приемственост на командването и оперативния капацитет.

Второ, Иран разшири конфликта далеч отвъд иранската територия, което доведе до това, което учените наричат ​​„умножение на експозицията“. Вместо да ограничи отмъщението само до Израел, Иран удари или се насочи към цели в поне девет държави, повечето от които са домакини на американски сили: Азербайджан, Бахрейн, Гърция, Ирак, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Посланието беше недвусмислено: държавите, които приемат американски сили, ще се изправят пред тежки последици и войната, която Израел и Съединените щати започнаха, ще се разпространи.

Трето, Иран политизира конфликта чрез своите удари. Отмъщението на Иран доведе до затваряне на летища, опожаряване на търговски имоти, убийства на чуждестранни работници и нарушаване на енергийните и застрахователните пазари. Лидерите от Персийския залив бяха принудени да успокояват чуждестранните инвеститори и туристи. Войната се премести в заседателните зали и парламентарните зали. В Съединените щати разширяващият се обхват на войната разтревожи членовете на Конгреса. Многобройни участници вече са се включили в конфликта, всеки от които преследва различни интереси, нито един от които не е напълно координиран, и всички са способни да променят траекторията на ескалация извън контрола на Вашингтон.

Последното измерение на стратегията на Иран е времето. Колкото по-дълго множество държави чувстват натиск, толкова повече политиката както в рамките на, така и между регионалните държави може да изостри конфликта. Без версия на НАТО в Близкия изток или един-единствен американски генерал, който ефективно да ръководи военната операция за всички страни, срещу които Иран е насочен, съществува висок риск от прекъсване на връзката. Американски представители например предложиха идеята за разпалване на етнически бунт в кюрдските части на Иран, за да помогнат за нападението срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Но това може да провокира реакции от Ирак, Сирия и Турция - страни, които не биха приветствали мощно кюрдско въстание в региона. Неотдавнашното сваляне на три американски самолета при инцидент с приятелски огън над Кувейт също илюстрира логистичните и координационните проблеми, които затрудняват всеки опит за предотвратяване на ескалацията на Иран в Персийския залив.

Иранското външно министерство публично подкрепи тази логика, като представи ракетните обстрели като легитимни отговори срещу всички „враждебни сили“ в региона. Формулировката разшири отговорността за атаката срещу Иран отвъд Израел и Съединените щати, за да обхване по-широкия, съюзен със САЩ ред в Персийския залив. Въпреки че иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на съседите си от Персийския залив за атаките, инсталирането на нов върховен лидер, тясно свързан с Революционната гвардия, предполага, че подобни жестове са по-скоро тактически, отколкото сигнал, че Техеран възнамерява да се откаже от стратегията си за хоризонтална ескалация. По същество хоризонталната ескалация на Иран е политическа стратегия. Тя е насочена директно към аудиторията, която Иран се стреми да убеди: мюсюлманското население в региона, което може да не е идеологически обвързано с Иран, но като цяло е негативно настроено към Израел.

Операция „Епична ярост“ със сигурност не е първият път, в който Съединените щати действат, водени от убеждението, че огромната въздушна мощ може да доведе до бърз политически колапс.

Войната на САЩ във Виетнам разкри границите на това предположение.

До 1967 г. Съединените щати бяха хвърлили три пъти повече бомби върху Северен Виетнам, отколкото бяха използвали през Втората световна война. Операция „Търкалящ се гръм“, стартирала през 1965 г., имаше за цел да пречупи волята на Ханой и да унищожи способността му да води война. Вашингтон притежаваше огромно въздушно превъзходство и очевидно господство в ескалацията, което означаваше, че Северен Виетнам не можеше да се надява да отговори на удара на Съединените щати, докато Вашингтон изостряше конфликта. До есента на 1967 г. американската военновъздушна мощ опустоши ключовите комуникационни, военни и индустриални центрове и артерии, на които се смяташе, че се крепи военната мощ на Северен Виетнам.

Но само няколко месеца по-късно, през януари 1968 г., силите на Северен Виетнам и Виетконг започват координирани атаки срещу повече от 100 града и населени места в Южен Виетнам. Те нахлуват в комплекса на американското посолство в Сайгон. Сражават се седмици наред в Хуе. Удрят едновременно провинциалните столици. Въпреки че офанзивата струва скъпо на комунистическите сили, тя разбива схващането, че победата на Южен Виетнам и Америка е близо.

Президентът Линдън Джонсън скоро обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране. Общественото доверие в воденето на войната се разклати. Политическата траектория на войната се промени, въпреки че американската огнева мощ остана доминираща.

Урокът не беше, че бомбардировките се провалиха тактически. А че Ханой ескалира хоризонтално, разширявайки конфликта отвъд селските бойни полета в градовете и политическите центрове на Южен Виетнам, превръщайки военното сблъсък в национален политически катаклизъм и променяйки вътрешните сметки във Вашингтон. Във Виетнам Съединените щати никога не загубиха битка, но все пак загубиха война.

Три десетилетия по-късно НАТО разчита на различна теория за въздушната мощ в конфликта в Косово. Операция „Съюзническа сила“ през 1999 г. – първоначално планирана като тридневна въздушна кампания за поразяване на 51 цели в и около сръбската столица Белград – набляга на прецизни удари срещу сръбски военни активи и цели на ръководството. Западните лидери очакват бърза и успешна кампания. Режимът ще отслабне, ако не и ще се срине. Бомби дори паднаха върху резиденцията на сръбския президент Слободан Милошевич.

Вместо това, Белград нареди на 30 000 сръбски войници да нахлуят в Косово, принуждавайки над един милион косовски албански цивилни, половината от населението на провинцията, да напуснат територията. Това изселване натовари европейските правителства и постави на изпитание сплотеността на НАТО. Съединените щати и НАТО не разполагаха с голямата тактическа въздушна мощ, камо ли със сухопътни сили, за да спрат опустошителното етническо прочистване. В продължение на седмици, докато сръбските сили прогонваха цивилни от Косово, НАТО обсъждаше варианти за ескалация. В крайна сметка НАТО мобилизира близо 40 000 сухопътни войски за голяма офанзива за превземане на Косово. Едва в този момент - и едва след 78 дни на продължителна криза, дипломатически натиск от Русия (дългогодишен сръбски съюзник) и заплахата от нахлуване на НАТО - Милошевич се съгласи.

Косово завърши успешно за НАТО, но не бързо и не само чрез използването на прецизни удари. Политическата издръжливост и управлението на алианса се оказаха решаващи. И в двата случая – масовите бомбардировки на Виетнам и прецизните удари срещу Сърбия – въздушната мощ шокира и разруши, но не определи автоматично политическите резултати. Противниците разшириха обхвата на конфликта или го удължиха, като предприеха хоризонтална ескалация. Иран сега изглежда прилага този урок в Персийския залив.

Отмъщението на Иран има ясни политически цели. Първо, Техеран иска да пробие представите за неуязвимостта на Персийския залив. Градове като Дубай и Доха се представят пред света като сигурни центрове за финанси, туризъм и логистика. Когато ракетни предупреждения прекъсват операциите на международното летище в Дубай - едно от най-натоварените в света - цената за репутацията е много по-голяма от физическите щети, които Иран нанася. Съобщените смъртни случаи на чуждестранни работници в Обединените арабски емирства подчертават, че цивилното население вече не е в безопасност в държавите от Персийския залив. Спектакълът на изтребители-прехващачи, експлодиращи в небето над тези складови зони, може да накара инвеститорите да се страхуват.

Второ, Иран повиши политическата цена за страните от Персийския залив от приемането на американски сили.

С ударите си близо до американски бази в Ал Удейд, Ал Дафра и Принс Султан, Техеран сигнализира, че съюзяването с Вашингтон води до излагане на риск от атака. Лидерите от Персийския залив трябва да балансират ангажиментите си към съюза с вътрешната и икономическа стабилност.

Трето, Техеран оформя наратив за регионалния ред. Като представя действията си като съпротива срещу американско-израелската кампания, насочена към регионално господство, Иран се стреми да вбие клин между лидерите на страните от Персийския залив и техните обществености – клин, който може да се разрасне в зависимост от това колко дълго ще продължи конфликтът.

Четвърто, Иран се възползва от икономическите трудности. Приблизително една пета от световните доставки на петрол преминават през Ормузкия проток. Предварителните данни за корабоплаването показват, че трафикът през пролива е намалял с около 75 процента от началото на войната. Дори частична форма на трайно прекъсване – чрез ракетни удари, военноморски инциденти или нарастващи разходи за застраховки – води до незабавни глобални последици, подхранвайки опасенията относно инфлацията и вътрешнополитическия натиск в Съединените щати и Европа. Нито една от тези цели не изисква победи на бойното поле. Те изискват само издръжливостта на Иран.

Хоризонталната ескалация не е просто поразяване на по-широк кръг от цели. По-дълбокият ѝ ефект е да промени начина, по който врагът възприема рисковете. В кратка война рискът се измерва в проценти на бойни действия и прехващания. В продължителен конфликт рисковете се простират до политическата сфера. Продължителният конфликт налага трудни избори.

Ако тази война се проточи, правителствата от Персийския залив, които тихомълком разшириха сътрудничеството си в областта на сигурността с Израел, може да се наложи да направят това обединение по-видимо. Тази яснота е опасна. Арабските обществености остават силно против агресивната военна позиция на Израел в региона. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-трудно става за управляващите да поддържат това партньорство с Израел, без да жертват легитимността си у дома. Хоризонталната ескалация оказва натиск върху меките шевове между правителствата и техните общества.

Една продължителна война би променила и американската политика. Внезапен удар с обезглавяване може да генерира подкрепа за американския президент, поне временно - въпреки че проучванията на общественото мнение показват, че повечето американци вече са против войната дори само седмица по-късно. Една мъчителна регионална война, белязана от скокове в цените на енергията, жертви сред САЩ и несигурни цели, ще предизвика безпокойство у дома. Значителни елементи от политическата коалиция на президента Доналд Тръмп са предпазливи към заплитанията в Близкия изток и обвиняват американските лидери, че просто следват примера на Израел. Колкото по-дълго продължават военните операции на САЩ, толкова повече пукнатини биха могли да се разширят в собствената база на Тръмп.

Възможно е да последват трансатлантически напрежения. Европейските правителства са силно изложени на енергийна нестабилност и миграционен натиск. Ако Вашингтон ескалира, докато европейските столици искат да овладеят конфликта, двете страни биха могли да се разминат, тъй като европейците се опитват да се държат настрана от войната. Както показа Косово, единството на съюза изисква постоянно политическо управление. Съединените щати биха сметнали предизвикателствата на продължителното бомбардиране за огромни, ако европейските държави решат да ограничат използването на своята територия за логистика и полети за зареждане на танкери. Обединеното кралство вече се чувства неудобно от дългогодишната политика на американски военни самолети, извършващи операции от британското владение Диего Гарсия. В замяна на европейската подкрепа в кампанията си срещу Иран, Вашингтон може да се наложи да се ангажира повече с европейските военни цели в Украйна - с риск от допълнително раздразнение на президентската база MAGA.

Ако стратегията на Иран е да разшири и политизира конфликта, Съединените щати са изправени пред избор. Един от пътищата е удвояване на усилията: Съединените щати биха могли да засилят кампанията си за въздушна мощ, като включат допълнителни въздушни средства в борбата, за да потиснат иранските възможности за изстрелване и да създадат условия за разширяване на въздушния контрол над небето и наблюдение на земята. Както при налагането на забранени за полети зони срещу Ирак през 90-те години на миналия век, удвояването на усилията за възстановяване на ескалационното господство и контрол може да бъде равносилно на стратегия за постоянно агресивно военно сдържане и контрол над иранското въздушно пространство, която би могла да продължи години наред. Приемането именно на този разширен подход за въздушен контрол и наблюдение с Ирак през 90-те години само подготви почвата за сухопътното нахлуване на САЩ през 2003 г. Постоянната въздушна окупация не води до политически контрол и без по-голям политически контрол Иран ще продължи да представлява правдоподобна заплаха за интересите на САЩ - особено след като ядрената му програма продължава под една или друга форма. По този начин една привидно сдържана политика всъщност може да доведе до по-голям ангажимент.

Алтернативата е прекратяване на военния ангажимент: Вашингтон би могъл да обяви, че целите са „постигнати“ и да изтегли огромните си военновъздушни и военноморски сили, събрани близо до Иран. В краткосрочен план администрацията на Тръмп би се сблъскала с интензивна политическа критика, че може би е оставила работата недовършена. Тази политика обаче би позволила на администрацията да премине към други въпроси, като например справяне с икономическите нужди у дома, и би ограничила политическите последици от решението ѝ да атакува Иран.

Следователно Тръмп е изправен пред дилема, трябвайки да прецени дали Вашингтон трябва да се справи с краткосрочни, но ограничени политически разходи сега или с по-продължителни и по-несигурни политически разходи по-късно. Няма златна отбивка, такава, която увеличава политическите ползи за Вашингтон. Всяка опция сега носи политически разходи и рискове; първоначалният удар може да е решил тактически проблем, но е създал стратегически. Предвид тези реалности, най-мъдрият избор може би е Съединените щати да приемат ограничена загуба сега, вместо да рискуват да увеличат загубите по-късно.

Ударите, които убиха ръководството на Иран, демонстрираха тактическо майсторство. Тактическото майсторство обаче не е стратегия. Отмъщението на Иран – географски широкообхватно, икономически разрушително и политически калибрирано – има за цел да промени структурата на конфликта. Чрез разширяване на театъра на военните действия и удължаване на войната, Техеран измества състезанието от битка за военни способности към битка за политическа издръжливост.

Както във Виетнам, Съединените щати могат да спечелят повечето сражения. Както и в Сърбия, те могат в крайна сметка да надделеят след продължителен натиск. Но и в двата случая решаващата арена не беше първоначалният шок от въздушната мощ. Това беше политиката на разрастваща се война.

Решаващата фаза на тази война започна не с първия удар, а с последвалата регионална криза – активирана противовъздушна отбрана в множество столици, летища спряни, пазари разтърсени и обтегната политика на съюзите. Дали този конфликт ще бъде просто ограничен епизод или ще се превърне в продължителен стратегически неуспех за Съединените щати, ще зависи не от следващия залп от ракети, а от това дали Вашингтон разпознава разгръщащата се стратегия на врага – и ще отговори със същата яснота.