Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран, избран от Съветът на експертите. Името на Хаменей като върховен лидер на Иран ще продължи, заяви днес Хосейнали Ешкевари - член на иранския Съвет на експертите, цитиран от Ройтерс.

„С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и скоро ще бъде обявено“, каза по-рано Ешкевари във видео, излъчвано по иранските медии.

Докато боевете ескалираха на деветия ден от кампанията на САЩ и Израел срещу Иран, гъст черен дим се носеше над Техеран в неделя, според жители, след като ударите по съоръженията за съхранение на петрол, отваря нова таб, осветиха нощното небе с оранжеви пламъци.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че мащабната атака бележи „опасна нова фаза“ на конфликта и представлява военно престъпление.

Израелският военен говорител подполковник Надав Шошани заяви пред репортери, че складовете са били използвани за подпомагане на военните усилия на Иран,

включително за производство или съхранение на гориво за балистични ракети.

„Те са законна военна цел“, каза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че правителството му ще продължи с атаките и ще удари иранските управници „без милост“.

„Имаме организиран план с много изненади, за да дестабилизираме режима и да позволим промяна“, каза той.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер ще посетят Израел в следващите дни, според Axios и израелските медии.

Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че не търси преговори за прекратяване на конфликта, който доведе до повишаване на цените на енергията в световен мащаб, наруши бизнес дейността и затрудни въздушния транспорт.