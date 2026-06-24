Европа е под натиска на жегата: На места температурата стигнаха 43,7°C

Европа продължава да е в плен на изключително интензивна гореща вълна, която доведе до температурни рекорди в Испания, Франция и Великобритания и принуди властите да въведат най-високи нива на предупреждение в редица райони.

Испания преживя най-горещите дни за месец юни от началото на измерванията през 1950 г., съобщи Националната метеорологична агенция AEMET. Средната дневна температура на 22 юни е достигнала 28,08°C, а на 23 юни - 28,17°C, с което е подобрен предишният рекорд от 28,01°C, поставен на 30 юни 2025 г.

„По време на тази гореща вълна три дни се наредиха сред десетте най-горещи дни, регистрирани някога през юни“, посочиха от AEMET.

Отчетени бяха и най-високите средни минимални температури за юни от 1950 г. насам - 20,14°C на 22 юни и 19,81°C на следващия ден. Тези т.нар. „тропически нощи“ затрудняват възстановяването на организма и увеличават рисковете за здравето.

Особено тревожна е ситуацията в северните части на страната. В община Тама, в автономната област Кантабрия, на 23 юни беше измерена температура от 43,7°C - най-високата, регистрирана там през който и да е месец от годината.

Франция също е изправена пред безпрецедентни жеги. Националната метеорологична служба „Метео Франс“ обяви, че от обедните часове в четвъртък 72 департамента ще бъдат поставени под червен код за опасни горещини - най-високото ниво в четиристепенната система за предупреждение. Още 17 департамента ще останат под оранжев код.

Горещата вълна, която продължава вече повече от седмица, няма да отстъпи и през уикенда. Очаква се в голяма част от страната температурите да достигнат между 40°C и 42°C.

„От четвъртък вечерта се очаква понижение на температурите по Атлантическото крайбрежие. Този по-хладен въздух обаче трудно ще обхване цялата страна и условията на гореща вълна ще се запазят в голяма част от територията през уикенда“, заяви Беноа Томе, директор по институционалните отношения в „Метео Франс“.

Великобритания също постави нов исторически рекорд за месец юни. В сряда в Чарлууд, Южна Англия, бяха измерени 35,7°C, с което беше подобрен предишният максимум от 35,6°C, регистриран през 1976 г. в Саутхемптън.

Рекордът беше отчетен на фона на обявения от британската метеорологична служба Met Office червен код за опасни горещини в голяма част от Южна Англия за сряда и четвъртък.

Властите предупреждават за сериозни рискове за здравето, възможни прекъсвания в транспорта и повишено натоварване на енергийната инфраструктура.

Метеоролозите предупреждават, че екстремните горещини в Европа стават все по-чести и по-интензивни, а Испания и Франция са сред държавите, които усещат най-силно последиците от климатичните промени. | БГНЕС, АФП