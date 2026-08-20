Силен трус разлюля Перу (ВИДЕО)

Още едно голямо земетресение разтърси Латинска Америка. Този път природното бедствие удари Перу, според Европейския-средиземноморски сеизмологичен център.
Vídeo grabado en Ayacucho, Perú, tras un terremoto de magnitud 6,8 (terremoto), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).#PERU#SISMO pic.twitter.com/Qxl3X5EM1P— Decko. (@Frankzm) August 20, 2026
Според агенцията, земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано първоначално в Перу. По-късно обаче се появиха данни, сочещи, че природното явление е увеличило силата си, достигайки магнитуд 7,2.
Епицентърът на трусовете се е намирал на 50 км североизточно от град Коракора. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 73 км.
За момента, няма съобщения за нанесени материални щети или жертви.
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#Earthquake (#sismo) possibly felt 6 sec ago in #Peru (detected from https://t.co/6tTja9gIq5). Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 20, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/RyYkT04sIj