Скулптура на жаба в Перу разкрива разрухата на древен град, причинена от климатични промени

Малка скулптура на две жаби и други символи, свързани с водата, открити близо до перуанския град Карал – някога най-старият град на континента – помогнаха на археолозите да потвърдят, че древна цивилизация е изчезнала поради опустошителни климатични промени, пише Ройтерс.

Климатичните промени, дългосрочни и мащабни промени в метеорологичните модели, могат да имат естествени причини, като промени в слънчевата активност или вулканични изригвания. От началото на 1800 г. човешките дейности са основните фактори за тях.

Археолозите заявиха, че са открили малка скулптура на двете земноводни, датираща отпреди 3800 години, както и антропоморфни фигури върху кални стени по-рано тази година в археологическия обект Вичама, на около 160 километра северно от столицата Лима.

Обектът е процъфтявал между 1800 и 1500 г. пр.н.е. и е бил градски център, чието население се е развило след разрушаването на древния град Карал.

Скулптурата, изобразяваща жабите, символизира плодородието и почитането на водата и дъжда след продължителни суши, според андското представяне за света, според археолога Татяна Абад, ръководител на проучванията във Вичама.

Абад добавя, че заедно с 12-сантиметровата (4,7 инча) скулптура на двете земноводни, по стените на Вичама са открити фигури на скелетни останки на хора в състояние на недохранване.

Абад каза, че фигурите изглеждат като че ли са в състояние на недохранване поради климатичните промени, глобално явление, което е причинило упадъка не само на Карал, но и на други цивилизации в други части на света.

Жабата е символ на кризата, която тези народи са преживели, и представлява плодородие и просперитет, каза Абад.

Карал, град, състоящ се от 32 монументални сгради, датиращи от около 5000 години, е съвременник на други цивилизации като тези на Египет и Шумер. Според изследователите обаче той се е развил по уникален начин в пълна изолация.

Перу е люлка на древни култури и разполага с важни археологически останки като руините на инките в Мачу Пикчу и мистериозните гигантски линии и фигури в Наска, разположени в пустинна област на централното крайбрежие на страната.