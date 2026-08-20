314 жертви след земетресението в Колумбия, 262 души още са в неизвестност

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Десет дни след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия броят на жертвите достигна 314 души, показва последният бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия.

Още 262 души остават в неизвестност, а ранените вече са 4437. Спасени са общо 364 души.

Десетки хиляди разрушени и повредени домове

Щетите по жилищния фонд продължават да нарастват. Разрушени са 30 664 жилища, а други 136 946 са повредени.

Срутили са се и 302 сгради, като най-много поражения са отчетени в Кали и Перейра - столици съответно на департаментите Вале дел Каука и Рисаралда.

Засегнати са болници, училища, пътища и летища

Земетресението е нанесло сериозни щети и по ключова инфраструктура. Засегнати са 352 здравни заведения, 3470 учебни заведения и 4971 обществени центъра.

Повредени са още 449 пътни участъка, 105 водоснабдителни съоръжения, 58 автомобилни моста и 13 пешеходни моста. Щети има и на пет летища.

Най-силният трус в Колумбия от четвърт век

Земетресението от 10 август е най-силното, регистрирано в Колумбия през последните 25 години.

Поражения са нанесени и в департаментите Калдас, Киндио и Чоко. Именно в Чоко, в района на община Сан Хосе дел Палмар на тихоокеанското крайбрежие, се е намирал епицентърът на труса.