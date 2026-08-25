Ватиканът на дипломатическа мисия в Москва

Ватиканът започва дипломатическа мисия в Москва. Секретар по отношенията с държавите и международните организации - монсеньор Пол Ричард Галахър е на посещение в руската столица до петък, 28 август, предава БНР.

Галахър има разговор най-напред на 25-и август с руския външен министър Сергей Лавров. Следва среща с митрополит Антоний от Волоколамск - председател на Отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. На следващия ден е ред на срещата му с Юрий Ушаков - съветник на президента на Руската федерация по външната политика.

В четвъртък архиепископ Галахър има възможност за среща с католическата общност, представена от духовенството, монаси и монахини и ще проведе литургия в катедралата "Непорочно зачатие на Пресвета Дева Мария" в Москва.

Изданието на Ватикана L’Osservatore romano подчертава, че "дневният ред на пътуването потвърждава готовността и ангажимента на Светия престол да продължи да следва пътя на диалога в една от най-деликатните фази на международните отношения на глобално ниво и по-специално на войната между Москва и Киев след нахлуването в Украйна на руската армия през февруари 2022 г.

Припомня се, че секретаря на Ватикана по отношенията с държави и международни организации Пол Ричард Галахър е бил в Москва през ноември 2021 г.