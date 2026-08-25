Земетресение от 4,7 разлюля района на Вранча в Румъния

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разлюля района на Вранча в Румъния. За това съобщи Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран в 04:56 часа край град Брашов.

Епицентърът му е на 190 км от град Русе, на 270 км от град Плевен и на 400 км от град София, посочват от НИГГГ.

Зона Вранча е един от най-значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България. Земетресенията там са дълбоки - над 60 километра, и могат да бъдат усетени на голяма част от страната, с най-силно въздействие в Северна България.