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Торнадо рани 26 души и нанесе щети на 100 жилища в Южна Франция

Хиляди домакинства останаха без ток

25.08.2026 | 07:47 ч. 1
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Торнадо снощи нанесе щети на около 100 жилища и причини наранявания на 26 души в Южна Франция, а хиляди домакинства останаха без ток, предаде ДПА.

Бурята връхлетя селището Помас в подножието на Пиренеите в късния следобед вчера, като според местните власти стихията е нанесла щети предимно по покривите.

Около 2800 домакинства останаха без ток, а няколко пътища бяха блокирани от паднали клони.

За жителите, чиито домове бяха повредени, бе организиран временен подслон, а 100 пожарникари се заеха с разчистването на района.

Бурята наруши и въздушния трафик, като министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж.
(БТА)

 

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