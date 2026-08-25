В Гърция: Жена беше глобена с 30 000 евро за убийство на котка

Жена беше глобена с 30 000 евро за убийство на котка в Гърция, съобщава гръцкият вестник „Етнос“. Случаят е от селището Ромири на остров Закинтос в Йонийско море.

63-годишната жена е била арестувана в събота. Тя е обвинена в изтезаване и убийство на животно. Според полицията арестуваната е вързала котка за стена, след което я е умъртвила. Сигнал за случилото се е подала собственичката на животното, предава БТА.

Полицията незабавно е започнала разследване, което е довело до ареста. Наложена е административна глоба в размер на 30 000 евро. Задържаната е предадена на прокуратурата в Закинтос. Законът за защита на животните вече предвижда по-сурови наказания, включително затвор, посочва изданието.

Това е втори подобен случай само в рамките на няколко часа на 22 август. По-рано в събота на друг остров – Корфу, беше арестувана друга жена, която е прегазила с автомобила си и убила спящо на пътя куче, припомня в. "Етнос".