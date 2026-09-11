Една от бившите на Мъск: Той умишлено се отказва от емпатията

Ашли Сейнт Клеър, бивш консервативен инфлуенсър, някога свързвана с движението MAGA, е майка на едно от 14-те деца на Илон Мъск. Когато се запознава с милиардера, тя е самотна майка със син от предишна връзка.

"Смятах, че шансовете ми да се омъжа и да имам къща с бяла ограда са изгубени, защото вече бях "стигматизирана". Това, което исках повече от всичко на света, беше да имам още деца" обясни тя в TikTok решението си да има дете от Мъск. "Когато той каза: "Трябва отново да се насладиш на майчинството; единственият ми ограничен ресурс е времето", тази визия ми допадна", добави тя.

28-годишната жена участва в новия документален филм "Мъск" (Musk) на режисьора Алекс Гибни, чиято премиера се състоя на филмовия фестивал във Венеция. Тя присъства и на пресконференция, където разкри, че Мъск ѝ е предложил 40 милиона долара, за да запази мълчание във филма.

Във Венеция Ашли Сейнт Клеър разказа също, че докато я е убеждавал да имат дете, Мъск ѝ е писал, че "трябва да има легион от деца преди гражданската война". Журналисти я разпитваха за това смущаващо изказване.

На въпрос по време на премиерата на филма във Венеция дали бившият ѝ партньор просто се страхува от гражданска война, или активно се опитва да я провокира, Сейнт Клеър отговори:

"Каквито и да са мотивите му, не може да се пренебрегнат действията му в платформата X, тъй като той разпалва емоции, които нямат реална основа в действителността. Той създава нещо, което води до реални последици чрез цялото това съдържание, което публикува в X. Мисля, че той умишлено задълбочава разделенията, които биха могли да доведат до катастрофа, ако не им се обърне внимание или ако не предприемем действия, за да им се противопоставим."

Бившата поддръжничка на Тръмп също така призна, че сега съжалява за миналата си политическа активност.

Сейнт Клеър сподели, че е участвала в документалния филм, за да "даде пример на децата си, че никога не бива да бъркаме материалния комфорт с това, че говорим истината".

"Навлязох в републиканската политика, когато бях на 18 години, след като се запознах с Чарли Кърк. Тогава цареше атмосфера на невежество", спомня си тя. "Но това невежество не оправдава участието ми в нещата. Надявам се, че рискът, който поемам сега, като говоря открито и се опитвам да се противопоставя, ще помогне поне малко."

Гибни, носител на "Оскар" за документално кино, е разследвал корумпирани корпорации ("Enron: The Smartest Guys in the Room"), прикриването на случаи на сексуално насилие в Католическата църква ("Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God"), сциентологията ("Going Clear: Scientology and the Prison of Disbelief") и предполагаемата руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. ("Agents of Chaos"). Гибни започва работа по филм за технологичния титан и най-богат човек в света - чието състояние се оценява на 900 милиарда долара благодарение на начинания като SpaceX и Tesla - още през 2023 г.

"Това, което най-силно ме порази, особено в началото, беше огромното чувство на страх от говорене - както сред критиците му, така и сред колегите и приятелите му", каза Гибни. "Разговарях с много, много хора. Мнозина отказаха да говорят."

На пресконференцията към Гибни и Сейнт Клеър се присъедини още един участник във филма - технологичният журналист Зоуи Шифър.

Филмът "Мъск" (Musk), чиято премиера на фестивала бе във вторник, е с продължителност близо четири часа, като Гибни се пошегува, че първоначално не е планирал да прави толкова дълга лента.

"Възнамерявахме да направим по-кратък филм, преди съдбата на Мъск да се преплете с кариерата на Доналд Тръмп и със САЩ", каза Гибни, като добави, че първото нещо, което е направил, е било да се свърже с Мъск, който обаче е отказал интервю.

Според синопсиса "Мъск" обещава да представи в нова светлина всичко, което знаем за него, "разкривайки, че така нареченият "визионерски гений" е не повече от превъплъщение на измамник от 21-ви век". Самият Мъск е заявявал, че възприеманата реалност може да не е нищо повече от симулация, а Гибни твърди, че "дори най-прочутите му постижения са изпълнени с илюзии и опити за заблуда". Сред последните начинания на Мъск са придобиването на Twitter (и преименуването на социалната мрежа на X), както и създаването на xAI и чатбота Grok. Въпреки че Мъск не участва в документалния филм на Гибни, той отдавна го определи като „злонамерен удар“ (hit piece).

Гибни описва Мъск като "мегаломан" и "много опасен" човек, като изразява сериозно безпокойство от липсата на каквато и да е загриженост у него към останалите.

"Бих казал, че той изпитва големи трудности с емпатията, особено с когнитивната емпатия - способността да се поставиш на мястото на другия", каза Гибни. "Изглежда, че той е неспособен на това."

Сейнт Клеър допълни:

"Той съзнателно избира да не се поставя на мястото на другите хора. Това е умишлен отказ от емпатия."