Мъск за документалния филм: поръчков материал, който цели да го злепостави

Илон Мъск заплашва със съдебни действия създателя на документален филм, целящ да го злепостави, като твърди, че лентата разчита единствено на хора, хранещи злоба към него, включително Ашли Сейнт Клеър (майката на последното му дете) и баща му, с когото не поддържа връзка.

Разгневеният основател на Tesla остро разкритикува режисьора Алекс Гибни, носител на награди "Оскар“ и "Еми“, след като във вторник вечерта на филмовия фестивал във Венеция се състоя премиерата на четиричасовия документален филм, озаглавен "Мъск“.

В остро формулирано писмо, изпратено още преди излъчването на филма, адвокатът на Мъск заклейми документалната лента като предубедена и обвини екипа, работил по нея, че многократно е пренебрегвал опитите за изясняване на истината.

"Макар да сме горещи привърженици на Първата поправка и да уважаваме журналистическата работа, стана пределно ясно, че мотивите зад този филм не са стремеж към истината, а нещо съвсем различно“, пише в писмото Алекс Спиро, адвокат на Мъск.

Този проект не започна като разследване. Той започна с вече готово заключение.

Спиро заяви, че документалният филм се основава на твърденията на няколко "свидетели“, които имат известни оплаквания срещу Мъск, включително "отчужден родител, бивш приятел, публично скъсал отношенията си с него и бивша партньорка, чиито обвинения се появиха в разгара на спорен процес за попечителство и издръжка“.

Отчуждението на Мъск от баща му, Ерол Мъск, е добре документирано. Наскоро той влезе и в публичен конфликт с бившата си приятелка Ашли Сейнт Клеър - консервативен инфлуенсър и майка на едно от децата му.

Адвокатът на Мъск също така твърди, че екипът на милиардера се е опитал "многократно“ да коригира версията, която според тях е била заложена във филма, но хората, участващи в създаването му, "са отказали диалог“.

"Както знаете, многократно се опитахме да се свържем с Вас и да поискаме възможност да представим фактите в рамките на обичайния процес на проверка на информацията, който е отличителен белег на етичната журналистика. Вие отказахте диалог“, се посочва в писмото.

"Както също така знаете, редица лица, които са пряко запознати с действителното положение около г-н Мъск, се свързаха с Вас с молба да бъдат изслушани. Вие отказахте диалог", се казва още в писмото.

"Тъй като отказахте да прожектирате филма, отказахте да проверите фактите в него съвместно с нас и отхвърлихте свидетелите, които се обърнаха към вас, имаме пълното основание да очакваме, че той съдържа и други твърдения за г-н Мъск, за които знаете, че са неверни, или чиято невярност съзнателно сте избрали да не проверявате“, се казва още в писмото.

"Поради това нямаме друг избор, освен да ви отправим официално правно предупреждение във връзка с предстоящия ви "материал“ и да си запазим всички права. Вратата ни е отворена, ако решите да проверите фактите с хората, които ги знаят. В противен случай ще предприемем съответните действия".

Мъск отговори гневно

От своя страна, Мъск разкритикува остро Гибни в поредица от гневни публикации в X след излъчването на документалния филм, като нападна режисьора за липсата му на каквато и да е почтеност.

"Кучешките л***а заслужават повече уважение от Гибни“, изригна Мъск в една от публикациите.

"Гибни просто е събрал списък с хора, които или имат лични сметки за уреждане, или дори не ме познават (но въпреки това имат лични сметки за уреждане). Той няма никаква почтеност. Ужасен човек. Това е злонамерен материал, който не постига целта си и допуска фаталната грешка да бъде скучен в продължение на 4 часа“, написа милиардерът в друга публикация.

Филмът на Гибни, по който той започва работа още през 2023 г., проследява главно стремителния възход на Мъск до превръщането му в една от най-влиятелните фигури в света.