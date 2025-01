Тръмп пуска $TRUMP монета: Крипто злато ли или трик за кампания?

Обратното броене до встъпването в длъжност на Тръмп остават броени дни, новият президент на САЩ определено знае как да прикове погледите към себе си. Доналд Тръмп пусна нов крипто токен: $TRUMP. Предлагана на пазара като монета, $TRUMP отбеляза експлозивно покачване на стойността, предизвиквайки вихрушка от интерес — и скептицизъм — в крипто света, съобщава Economic Times.

Дебютът на монетата започна с вълна от публикации в акаунтите на Тръмп в социалните медии, Truth Social и X.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC