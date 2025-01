Компанията на Джеф Безос показа самоуправляващо се роботакси

Компанията Amazon, собственост на Джеф Безос, представи превозното средство Zoox - електрическо превозно средство, напълно без водач, което е създадено за приветствие. Това е кола в стил "карета", което означава, че пътниците са застанали един срещу друг и няма място за шофьорска или пътническа седалка, тъй като няма волан. Има място за до четирима пътници.

Amazon даде малко подробности за това как планира да използва технологията на Zoox. Изпълнителният директор на Amazon Джеф Безос преди това изрази ентусиазъм около автомобилната индустрия, съобщава CNBS news. С течение на времето самоуправляващите се превозни средства като тези, предвидени от Zoox, могат да се впишат в обширната логистична мрежа на Amazon.

Роботаксито има няколко функции, които го отличават от конкуренти като Waymo на Alphabet, Cruise на GM, Uber и Tesla.

Той има възможности за двупосочно шофиране и управление на четирите колела, което му позволява да променя посоките без да е необходимо да се движи на заден ход и да навигира в компактни пространства.

Множество камери, радари и сензори са монтирани във всичките четири ъгъла на автомобила, елиминирайки “типичните слепи зони“ и му предоставяйки 270-градусово зрително поле на пътя. Колата може да измине до 75 мили (около 120 км., бел. ред.) в час и може да работи до 16 часа с едно зареждане. Той също така е оборудван със система за въздушни възглавници на четирите седалки.

Превозното средство е предназначено за пътуване в градска среда. Zoox в момента се тества в три града - Лас Вегас, в щата Невада, а също и във Фостър Сити и Сан Франциско, щата Калифорния.

What's green, bidirectional, and now driving autonomously in San Francisco and the Las Vegas Strip? The Zoox robotaxi! Give us a wave if you see us on the road! 👋

Head to our Journal for all the details: https://t.co/eOReISgWzG. #Robotaxi pic.twitter.com/0iRy4wGTFZ