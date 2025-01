Трети пациент получи мозъчен имплант от Neuralink

Илон Мъск съобщи, че трети човек е получил имплант от неговата компания за интерфейс мозък-компютър Neuralink, една от многото групи, работещи за свързване на нервната система с машини, съобщава AP.

“Имаме трима души с Neuralink и всички работят добре“, каза той по време на широкообхватно интервю на събитие в Лас Вегас, предавано на неговата социална медийна платформа X.

A 3rd person has been implanted with a Neuralink.

The team is building devices to help people with paralysis, ALS, blindness, and more neurological conditions.

Human trials are underway in the US, UK, and Canada. Apply to @neuralink's Patient Registry to be considered. pic.twitter.com/p3qeAF00SL