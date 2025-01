Астероид има около 1% шанс да удари Земята през 2032 г.

Новооткрит астероид има малък шанс да удари Земята през 2032 г., казаха служители на космическата агенция в сряда. Те определят шансовете за удар на малко повече от 1%.

“Изобщо не се притесняваме, поради този 99-процентов шанс, че ще пропусне“, каза Пол Чодас, директор на Центъра на NASA за изследване на обекти, близки до Земята. Ученият все пак добави, че новооткритият астероид заслужава да му се обърне внимание.

Забелязан за първи път миналия месец от телескоп в Чили, близкият до Земята астероид, обозначен като 2024 YR4, се оценява на 40 до 100 метра в диаметър, съобщава AP.

NASA analysis of near-Earth asteroid 2024 YR4 indicates it has >1% chance of impacting Earth on Dec. 22, 2032, which also means there's ~99% chance this asteroid will not impact. Such initial analysis will change over time as more observations are gathered https://t.co/LMFH12K9N8 pic.twitter.com/WyXh0uUqeq