Защо Илон Мъск се опита да купи ракети от Русия?

В интервю Илон Мъск каза, че се е опитал да купи ракети от Русия като част от целта си да направи пилотирана мисия до Марс. Говорейки в подкаста Verdict с Тед Круз, сенаторът от Тексас, собственикът на SpaceX обсъди ранното начало на компанията и как първоначално не е могъл да си позволи някои произведени в Америка части за своите космически кораби.

Интервюто е записано в Белия дом, където Мъск прекарва все повече време.

Мъск сподели още, че е имал визия за "зелени растения на червен фон", когато е започнал да работи по създаването на ракети, които могат да стигнат до Марс.

