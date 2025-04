Конспирация или истина: Достигна ли Blue Origin до Космоса или всичко е измама?

Странен гаф разпали в онлайн пространството конспиративни теории за полета на Кейти Пери и Лорън Санчес в космоса с капсулата Blue Origin. След като капсулата New Shepard кацна, основателят на Blue Origin Джеф Безос гордо отвори люка със специален инструмент, за да поздрави изцяло женския екипаж.

Въпреки това, кадри от няколко минути по-рано ясно показват, че вратата на капсулата се отваря отвътре, преди да бъде набързо затворена.

Конспиративните теории не закъсняха и обвиниха компанията в измама. Масово потребителите започнаха да коментират, че всъщност мисия до ръба на Космоса не е имало, а всичко е холивудски сценарии и много шум.

Странният момент с отварящата се врата според потребителите в интернет е “категорично доказателство”, че мисия не е имало и тя е била фалшифицирана.

В социалната мрежа X се появиха много скептични коментари.

“Бих казал, че това е пиронът в ковчега”, гласи един от коментарите.

Тъй като твърдението, че мисията е била измама, експертите казват, че изстрелването на Blue Origin е било “перфектната буря“ за теории на конспирацията.

