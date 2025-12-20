За Лили Колинс било много трудно да снима последния сезон на "Емили в Париж"

Лили Колинс призна, че е била много уморена, когато е снимала сериала "Eмили в Париж" като нова майка.

36-годишната актриса помолила колегите си за милост, тъй като не била на обичайното си ниво.

Звездата стана майка за първи път през януари тази година. Тя и съпругът ѝ Чарли Макдауъл се сдобиха с дъщеря, която носи името Тоув. Момиченцето беше износено от сурогатна майка.

Малко след това Лили се върна на снимачната площадка - за петия сезон на "Емили в Париж". Било ѝ е трудно - заради безсънните нощи.

"Имаш различно предназначение като майка и е наистина тежко... Борба е и аз съм и аз съм просто толкова благодарна, че имам възможност да правя и двете неща. Казах на всички тази година: "Наистина съм добра в запаметяването, наистина съм добра в знаенето на репликите си, но тази година ми дарете малко милост. Не съм спала, много съм изморена и може да не съм на нивото си", разказа тя пред вестник "The Sun".

