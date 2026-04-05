Рецепта за Цветница: Постни сарми с ориз и зелении

Постните сарми с ориз и зелении са едно от най-подходящите ястия за Цветница. Празникът винаги се пада по време на Великденските пости, когато не се консумира месо, затова традиционната трапеза е изцяло постна. Освен това ястието е леко, пролетно и се свързва с новото начало, тъй като се приготвя с пресни зелени подправки и лозови листа.

Сармите присъстват често в българските обичаи и носят усещане за домашен уют и традиция, което ги прави особено подходящи за този празничен ден.

Необходими продукти

1 чаша ориз

около 40 лозови листа (пресни или от буркан)

1 глава лук

2–3 стръка пресен лук

1 морков

3–4 с.л. олио

1 връзка копър

1 връзка магданоз

сол и черен пипер на вкус

сок от половин лимон (по желание)

Начин на приготвяне

Първо се подготвят лозовите листа, като ако са пресни, се попарват за кратко във вряла вода, за да омекнат. Ако са от буркан, се изплакват добре. В това време се нарязват на ситно лукът и морковът и се задушават в олиото до омекване. Към тях се добавя оризът и се разбърква за кратко, след което се налива малко вода и се оставя да поеме течността.

Когато оризът е полуготов, сместа се сваля от огъня и към нея се прибавят ситно нарязаните копър и магданоз, както и подправките. С получената плънка се завиват малки сарми, като във всяко лозово листо се поставя по малко от сместа и се оформя стегнато руло.

Готовите сарми се подреждат в тенджера, заливат се с малко вода и се похлупват с чиния, за да не се развият по време на варенето. Варят се на слаб огън около 30–40 минути, докато оризът се сготви напълно. По желание накрая могат да се полеят с малко лимонов сок за свеж вкус.