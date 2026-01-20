IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фолкфурията Луна с нова заявка за президент: Дойде ли най-после моят ред?

Тя се кандидатира през 2021 г.

20.01.2026 | 11:50 ч. Обновена: 20.01.2026 | 11:51 ч. 11
Фолкфурията Луна с нова заявка за президент: Дойде ли най-после моят ред?

След оставката на Румен Радев попфолк звездата Луна отново изгря на политическия хоризонт. "Готови ли сте за мен", попита тя в публикация във Facebook, качена преди минути. 

Припомняме, че Луна се кандидатира за президент през 2021 година, като дори пусна песен с името "Луна президент". Тя беше водена от предсказанието на Ванга, че "руса жена ще спаси България". 

Ето какво още пише Луна в публикацията си: 

Дойде ли най-после моят ред?

Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.

Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?

Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.

Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.

Мили мои, въпросът вече не е дали мога.

Въпросът е – готови ли сте?"

