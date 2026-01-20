IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иво Христов: Радев иска мнозинство, но да не лъжем, че идва панацея за политиката

Според него напливът от хора, които подкрепят президента е внушителен

20.01.2026 | 09:18 ч.
Снимка: БГНЕС

Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. Така Иво Христов коментира оставката на Радев като президент и заявката му за предстоящите избори. Той бе началник на кабинета на Румен Радев в първия му мандат.

Политическата класа побърза да сертифицира Радев като единствена алтернатива. За моя изненада в единния фронт застанаха Костадинов и Атанасов, коментира още той в сутрешният блок на БНТ.

Никоя коалиция не е желана от хората. Разбира се, възможно е да се стигне до това. Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство, или да се направи програмно правителство, което да свърши някои належащи работи, коментира Христов.

Радев иска мнозинство, за да може да реализира идеите си, коментира още той.

Не трябва да лъжем избирателите, че с влизането на Радев, идва и панацеята за политиката. Но трябва да дадем ход на историята и да гласуваме масивно, посочи още той.

Напливът от хора, които подкрепят президента е внушителен, коментира Христов. 

Румен Радев политика Иво Христов
