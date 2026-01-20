IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първан Симеонов: Смел ход от страна на Радев, неизвестните са много

Радев би могъл в даден момент да управлява сам, на мнение е социологът

20.01.2026 | 09:52 ч. 32
БГНЕС

БГНЕС

Социологът от “Тренд” Евелина Славкова коментира, че след заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд, изборът на служебен премиер ще се забави.

“В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента”, на мнение е социологът.

“Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

Пред Нова тв социологът на агенция “Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. 

“Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери, вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в “сглобката”, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, на мнение е Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. Според мнението на Симеонов това звучи като “следващото възможно мнозинство”.

“Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети - например съветници и секретари. Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът и предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

Първан Симеонов президент Румен Радев оставка паритя избори мнозинство Борисов Пеевски ПП-ДБ
