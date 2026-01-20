IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доган към Радев: Ние от АПС сме безрезервно с вас, ще зададем рестарт на демокрацията

Почетният председател на АПС поздрави Радев, но каза, че предстои много работа

20.01.2026 | 10:00 ч. 42
БГНЕС

Ахмед Доган, почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) обяви, че партията ще подкрепи Румен Радев.

“Поздравления, г-н президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас", пише в публикация на страницата на партията във Фейсбук.

"Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията", казва още почетният председател на АПС.

"Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България", пише почетният председател на АПС.

Припомняме, че в извънредно обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви вчера, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд днес.

 

