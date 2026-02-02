Кристофър Нолан избра чернокожа актриза за Елена от Троя, Мъск се разгневи

Илон Мъск разкритикува режисьора и носителя на "Оскар" Кристофър Нолан заради избора му на актьори за предстоящия му филм "Одисея", който се очаква да бъде една от най-вълнуващите ленти на годината.

Адаптацията на Нолан по древногръцкия епос на Омир е първият разказвателен филм, заснет изцяло с IMAX камери, и включва звезден актьорски състав, който включва Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Чарлийз Терон, Ан Хатауей, Миа Гот и носителката на "Оскар" Лупита Нионго.

И участието на Нионго изглежда е разстроило Мъск, тъй като в социалните медии се появиха съобщения, че е избрана за ролята на Елена Троянска.

Потребител написа в "X":

"Елена Троянска беше светлокожа, руса и "лицето, което потопи хиляда кораба", защото беше толкова красива, че мъжете започнаха война за нея. Изборът на актьори, който прави предпоставката несвързана, е признание, че историята никога не е била смисълът и обида към автора."

Мъск допълни публикацията с отговора си: "Крис Нолан е загубил своята почтеност."

И двете публикации станаха популярни, главно защото расистките последици от първата публикация са крещящи, но и защото Мъск по един или друг начин не успява да схване, че поемата на Омир е мит.

Казус и аргумент

Според изходния материал, Зевс, богът на гръмотевиците, който управлява над другите божества, се е превърнал в лебед и се е чифтосвал с Леда, която след това е произвела яйце, от което се е родила Елена. Друг разказ, открит в изгубената епична поема "Киприя", гласи, че Елена е дъщеря на Зевс и богинята Немезида, която не е искала да се чифтосва със Зевс и затова се е превърнала в гъска, за да избяга от него. Той от своя страна също се е превърнал в гъска и е изнасилил Немезида, която е излюпила яйце, от което се е родила Елена.

Така или иначе повечето биха се съгласили, че това е нещо, което, надяваме се, би трябвало да опровергае всички аргументи за "историческа точност".

Както един потребител написа:

"Одисеята" е мит. Няма исторически доказателства, които да предполагат, че Елена Троянска действително е съществувала, следователно тя може да бъде красива във всякакъв цвят. Изборът на красива чернокожа жена НЕ противоречи на това, което е било написано по никакъв начин, форма или вид преди хиляди години. Просто попитайте Омир."

Елена Троянска е митологична фигура. Тя може да бъде изиграна от всеки. Нейната раса е неважна за разказа. Дайан Крюгер също не е гъркиня. Лупита Нионго дори не е потвърдена за ролята, но тя е една от най-красивите ни актриси.

И все пак туитовете предизвикаха спорове онлайн, като мнозина възразиха срещу избора на актрисата, докато други последователно твърдят, че митологичните герои могат да бъдат креативно преосмислени и обвиниха Мъск за разширяване на расистко съдържание.

Струва си да се отбележи, че въпреки че Ньонго се присъедини към актьорския състав през ноември 2024 г., нейният герой в "Одисея" все още не е потвърден.

Струва си да се отбележи също, че Нионго не е първата чернокожа жена, която ще изиграе Елена Троянска, тъй като Ерта Кит е избрана от Орсън Уелс за ролята в пиеса, поставена в Париж през 1950 г.

1. "Одисеята" не е фактически разказ за историята. 2. Бащата на Елена Троянска беше БОГ, преоблечен като ЛЕБЕД. 3. Лупита Нионго е безспорно великолепна. Тя дори има мъже, които се опитват да започнат война заради лицето ѝ. 4. Вие хората сте най-слабите връзки.

"Одисея", която проследява Одисей, крал на Итака, докато пътува към дома след Троянската война, ще бъде пусната в кината по целия свят на 17 юли.