Мъск използва Епстийн, за да атакува Тръмп, но се оказа, че е бил "приятелче" с педофила

Според документи, публикувани в петък от Министерството на правосъдието, Илон Мъск е имал по-обширни и по-приятелски комуникации с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн, отколкото беше известно публично преди. Имейлите във файловете показват, че двамата са си разменяли сърдечни съобщения в два отделни случая и са обсъждали планове Мъск да посети острова на Епстийн.

Документите включват имейли между Мъск и Епстийн през 2012 и 2013 г., за да определят кога Мъск трябва да направи пътуването до Литъл Сейнт Джеймс. Комуникацията обаче не е довела до посещение на острова от Мъск поради логистични проблеми.

"Ще бъда в района на Британските Вирджински острови/Сейнт Бартс по време на празниците. Има ли подходящо време за посещение?", пише Мъск на 13 декември 2013 г. "Всеки ден от 1-ви до 8-ми... ако искате, винаги има място за вас", отговаря Епстийн.

След това Мъск изпраща няколко имейла, в които предава графика си, и двамата се уговарят, че 2 януари е подходяща дата посещението. Размяната на имейли завършва с това, че Епстийн казва на Мъск, че ще трябва да остане в Ню Йорк и изразява съжалението си, че не са могли да се срещнат.

"Лоши новини - За съжаление, графикът ми ще ме държи в Ню Йорк. Наистина очаквах с нетърпение най-накрая да прекараме известно време заедно, като програмата е просто забавление. Така че съм много разочарован. Надявам се да можем да насрочим друг път в близко бъдеще", пише Епстийн.

През ноември 2012 г. Епстийн изпраща имейл на Мъск с въпрос "колко души ще бъдете за хеликоптера до острова".

"Вероятно само Талула и аз. Кой ден/нощ ще бъде най-щурото парти на вашия остров?", отговаря Мъск, очевидно визирайки бившата си съпруга Талула Райли.

Мъск пише друг имейл на 25 декември в отговор на още едно съобщение от Епстийн, което го насърчава да посети острова и предлага да собственика на Tesla да използва хеликоптера му.

"Планирате ли някакви партита? Работя на ръба на здравия разум тази година и затова, след като децата ми се приберат след Коледа, наистина искам да се включа в купонджийската сцена в Сейнт Бартс или другаде и да се отпусна. Поканата е много ценена, но спокойното островно преживяване е точно обратното на това, което търся", пише Мъск. "Разбрано, ще се видим на Сейнт Бартс, съотношението на силите на моя остров може да накара Талила да се чувства неудобно", отговаря Епстийн. "Съотношението на силите не е проблем за Талила", твърди Мъск.

На 2 януари 2013 г. Мъск изпраща имейл на Епстийн, в който предлага посещението да не се състои, казвайки: "Логистиката този път няма да проработи."

Мъск остро критикува хората, свързани с Епстийн

Но новопубликуваните имейли изглежда противоречат на собственото му дългогодишно отричане на каквито и да било връзки с осъдения педофил. През 2019 г. главният изпълнителен директор на Tesla заяви пред Vanity Fair, че Епстийн е "очевидно е извратен тип" и добави, че Епстийн "многократно се е опитвал да ме накара да посетя острова му. Аз отказах". Имейлите между двамата магнати идват години след като Епстийн беше осъден през 2008 г. за предлагане на проституция от непълнолетно лице във Флорида. По-късно властите арестуваха Епстийн през 2019 г. по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Отделен имейл в документите показва, че дългогодишната асистентка на Епстийн, Лесли Гроф, изглежда е организирала обяд на Епстийн в SpaceX през 2013 г., заявявайки:

"Илон Мъск оценява поканата в ранчото, но има ангажименти... Обядът в понеделник, 25 февруари, в 13:00 часа в Space X е потвърден".

Не е ясно дали обядът се е състоял или дали Мъск е присъствал. Друга поредица от размени от март 2013 г. включва Епстийн и Мъск, които си разменят имейли, след като Епстийн му изпраща поздравления ден след изстрелването на ракета на SpaceX.

Представител на Мъск и неговата компания за изкуствен интелект, xAI, не отговори веднага на искането за коментар.

Новопубликуваните имейли между Мъск и Епстийн, който беше намерен мъртъв в килията си през 2019 г. и от години е обект на спекулации заради връзките му с някои от най-влиятелните хора в света, са част от транш от 3 милиона документа, които Министерството на правосъдието публикува в петък.

Мъск е бил подложен на натиск да обърне внимание на всяка потенциална връзка с Епстийн в миналото, включително след като по-ранно публикуване на документи, свързани с разследването от Министерството на правосъдието, споменаваше името му. Демократите в Камарата на представителите миналата година публикуваха копие от дневния график на Епстийн, който показваше запис в календара от 2014 г., в който се казва "Напомняне: Илон Мъск ще посети острова на 6 декември (това все още ли се случва?)". Не беше включена друга информация и Мъск отрече да е правил планове за посещението в публикация в X.

"Това е невярно", написа той в отговор на публикация, в която се споменаваха твърденията.

Мъск също отрече да е познавал дългогодишната съучастничка на Естийн, Гислейн Максуел, твърдейки, че широко разпространената снимка на двамата заедно на събитие е резултат от това, че тя се е присламчила към него на парти на Vanity Fair. Мъск заяви, че веднъж е посетил апартамента на Епстийн в Манхатън "за около 30 минути" с бившата му съпруга Талула Райли като част от проучване за книга, която тя пише, но не е уточнил точната дата.

Въпреки че отрича лична връзка с Епстийн, Мъск използва името на сексуалния престъпник, за да атакува други. По време на публичния си спор с Доналд Тръмп миналата година той заяви, че името на президента е в досиетата на Епстийн и заради това те не са публикувани. По-късно изглежда изтри публикациите си в X. През май Мъск обиди и колегата си технологичен магнат Бил Гейтс заради връзката на основателя на Microsoft с Епстийн, като се нахвърли върху него, след като Гейтс го критикува за съкращенията на хуманитарната помощ.

"За кого се мисли Бил Гейтс, че да коментира благосъстоянието на децата, като се има предвид, че е посещавал Джефри Епстийн?", каза Мъск.