Starlink спря интернета на руските дронове, Киев благодари на Мъск

Компанията SpaceX на милиардера Илон Мъск е предприела мерки да спре използването на нейната сателитна система Starlink от страна на Русия, която контролира с помощта на високоскоростния спътников интернет ударните и разузнавателните си дронове във войната с Украйна.

Преди седмица в медиите се появиха съобщения, че руските войски все по-често използват Starlink в атакуващите си дронове в опит да избегнат украинската система за противовъздушна отбрана. Според Института за изследване на войната (ISW) руснаците инсталират Starlink на своите БЛА „Молния-2“, което увеличава обсега им с 500 километра.

В същия ден украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че украинското Министерство на отбраната незабавно се е свързало със SpaceX, за да разреши този проблем.

Според Мъск мерките, предприети за спиране на неразрешеното използване на Starlink от руските военни, са дали резултати. Изпълнителният директор на SpaceX каза това, общувайки с Федоров в платформата "Х".

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ме, ако е необходимо да се направи нещо друго“, написа Мъск.

Киев благодари на Илон Мъск за мерките, взети, за да се попречи на руски дронове да използват сателитните услуги "Starlink".

"Първите мерки дават вече резултат. Благодаря, че сте с нас. Вие сте истински застъпник на свободата и един истински приятел на украинския народ", заяви в "Екс" Михайло Федоров, украинският министър на отбраната, обръщайки се към Мъск.

Той поясни, че Киев работи в много тясно сътрудничество с компанията на Мъск "SpaceX" относно следващите важни мерки, които ще бъдат взети.

В четвъртък Федоров заяви, че е влязъл в контакт със "Starlink" по този въпрос. "Няколко часа след появата на руски дронове, способни да се свържат със "Старлинк" над украинските градове, екипът на министерството на отбраната бързо се свърза със "Спейск екс" и предложи средства за разрешаване на проблема", заяви Федоров тогава и изрази признателност към президента на "SpaceX" Гуен Шотуел и лично към Мъск за бързия отговор.

Според украинските разузнавателни служби терминалите на "Starlink" са били придобити от руската армия чрез паралелни мрежи като внос през трети страни, а не чрез официална продажба от компанията на Мъск.

Цялостно прекъсване на системата "Starlink" в Украйна би било сложно заради факта, че тя се използва масово от украинската армия за нейните комуникации.

Федоров заяви, че решението на Мъск да активира спешно "Starlink" и да изпрати първа партида терминали в Украйна в началото на руската инвазия преди близо четири години е било от критично важно значение за украинската устойчивост.

През март 2025 г. Мъск за кратко заплаши да прекъсне тази услуга за украинската армия, като това беше възприето като натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да подпише бързо споразумение за мир, за което настоява Белият дом, отбелязва Франс прес.

Днес Киев обяви, че работи да се гарантира, че само оторизирани терминали на "Starlink" ще бъдат използвания в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира Михайло Федоров. Той поясни, че неоторизираните терминали, ще бъдат дезактивирани.