Марк Антъни проговори за драмата на семейство Бекъм, намекна, че Бруклин лъже

Марк Антъни наруши мълчанието си относно семейната вражда в семейство Бекъм, след като името му се появи на фона на драмата.

57-годишният латино певец е близък приятел на Дейвид и Виктория Бекъм, а Бруклин го спомена в бруталното си изявление, атакуващо родителите му, когато споменаваше сватбата си с Никола Пелц през 2022 г.

Антъни нарече семейната вражда на клана Бекъм „нещастна ситуация“.

„Те са прекрасно, прекрасно семейство“, каза Антъни пред Hollywood Reporter в интервю, публикувано в понеделник. „Познавам ги още от преди да се родят децата. Аз съм кръстник на Круз. Наистина съм близък със семейството“, добави още бившият съпруг на Дженифър Лопес.

Певецът беше замесен в семейната драма на Бекъм, след като Бруклин заяви, че майка му Виктория е „откраднала“ първия му танц със съпругата му Никола Пелц, който е трябвало да бъде в изпълнение на Антъни.

Източник: Tialoto.bg