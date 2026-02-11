IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марк Антъни проговори за драмата на семейство Бекъм, намекна, че Бруклин лъже

Латино певецът беше въвлечен във враждата, след като пя на сватбата на Бруклин Бекъм с Никола Пелц

11.02.2026 | 13:30 ч. 0
Снимки: Getty Images

Марк Антъни наруши мълчанието си относно семейната вражда в семейство Бекъм, след като името му се появи на фона на драмата.

57-годишният латино певец е близък приятел на Дейвид и Виктория Бекъм, а Бруклин го спомена в бруталното си изявление, атакуващо родителите му, когато споменаваше сватбата си с Никола Пелц през 2022 г.

Антъни нарече семейната вражда на клана Бекъм „нещастна ситуация“.

„Те са прекрасно, прекрасно семейство“, каза Антъни пред Hollywood Reporter в интервю, публикувано в понеделник. „Познавам ги още от преди да се родят децата. Аз съм кръстник на Круз. Наистина съм близък със семейството“, добави още бившият съпруг на Дженифър Лопес.

Певецът беше замесен в семейната драма на Бекъм, след като Бруклин заяви, че майка му Виктория е „откраднала“ първия му танц със съпругата му Никола Пелц, който е трябвало да бъде в изпълнение на Антъни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Марк Антъни
