Хайди Клум: Не искаха да работят с мен, когато забременях

Хайди Клум разкри, че моден клиент не е искал да работи с нея по време на една от нейните бременности. 52-годишната моделка има 21-годишна дъщеря Лени от бившия си Флавио Бриаторе, както и син Хенри на 20 г., син Йохан на 18 г. и дъщеря Лу на 16 г. от бившия си Сийл. Явно майчинството доста е повлияло на кариерата ѝ.

"Спомням си, че имах един клиент. Когато бях бременна, той не искаше вече да работи с мен. Мислеше, че вече не съм секси, защото вече бях майка. Преди децата бях определяна като секси жена, а сега, с дете - като майка. Вече не заслужавах да имам тази... тази титла. Това също вече не можеше да бъде част от мен", разказа звездата пред списание "Paper".

Още за случилото се четете в teenproblem.net