Хайди Клум: Не искаха да работят с мен, когато забременях

Изповед от моделката

27.02.2026 | 02:49 ч. 0
Снимка: Getty Images

Хайди Клум разкри, че моден клиент не е искал да работи с нея по време на една от нейните бременности. 52-годишната моделка има 21-годишна дъщеря Лени от бившия си Флавио Бриаторе, както и син Хенри на 20 г., син Йохан на 18 г. и дъщеря Лу на 16 г. от бившия си Сийл. Явно майчинството доста е повлияло на кариерата ѝ.

 "Спомням си, че имах един клиент. Когато бях бременна, той не искаше вече да работи с мен. Мислеше, че вече не съм секси, защото вече бях майка. Преди децата бях определяна като секси жена, а сега, с дете - като майка. Вече не заслужавах да имам тази... тази титла. Това също вече не можеше да бъде част от мен", разказа звездата пред списание "Paper".

звезди Хайди Клум бременност модел секси
