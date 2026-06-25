Виктория и Дейвид пак много ядосали сина си Бруклин

Бруклин Бекъм е много ядосан на родителите си Дейвид и Виктория. А причината е, че през уикенда те отново го споменаха в публикациите си в Instagram.

В неделя, 21-и юни, във Великобритания беше отбелязан Деня на бащата. За повода 51-годишният бивш футболист постна стара черно-бяла снимка с Бруклин като малък, както и обща снимка с всичките си деца - Бруклин на 27 г., Ромео на 23 г., Круз на 21 г. и Харпър на 14 г.

Виктория последва примера на съпруга си. 52-годишната дизайнерка и бивша певица публикува снимка на Дейвид с всичките им деца и го нарече "най-добрият баща".

Тези постове са разгневили Бруклин, който отдавна прекъсна отношения с тях. Още преди младият готвач ги предупредил да не го споменават в публикациите си в социалните мрежи.

"Той се ядосва заради това. Той ги помоли да го оставят на мира, а те просто продължават да го постват. Това просто повдига същото нещо отново и отново. Иска му се те да оставят това и да оставят него на мира", обясни източникна "The Sun".

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