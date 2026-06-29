На 29 юни се почита Св. Петър, любимият ученик на Христос

На 29 юни Православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос.

Петър се наричал първоначално Симон и бил син на рибар от Витсаида Галилейска. Брат му Андрей пръв станал ученик на Христос и довел Симон при Исус.

Спасителят го нарекъл "Кифа" (на еврейски) или Петър (на гръцки), което значи "камък". Петър бил един от любимите ученици на Христос. Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него.

В двора на първосвещеника обаче, обхванат от малодушие, той три пъти се отрекъл от Христа. Когато пропял петелът, той си спомнил предсказанието на Спасителя: "Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш. (Лука 22:31-34), и горко се разкаял.

След Възкресението Христос се явил най-напред пред Петър,

за да възстанови неговото апостолство. Традиционно се смята, че Петър е учител на юдеите, а Павел - на езичниците. Петър проповядвал в Юдея, Галилея, Самария, Кесария, Йерусалим, Сирия, Антиохия. Стигнал и до Египет.

Пътувал до Британия, Гърция, бил в Коринт. Около 67 г. пристигнал в Рим, където император Нерон започнал гонения срещу християните.

Петър бил затворен в тъмница и на 29 юни предаден на смърт. Осъдили го на кръстна смърт. Петър обаче помолил да го разпънат с главата надолу, като не считал себе си достоен за еднаква смърт със Спасителя.

Празникът в чест на светците Петър и Павел е и за предпазване от огън, пожар, гръмотевица и град. В някои краища Павловден се празнува отделно на 30 юни и се нарича Пальовден (от глагола паля).

В народния календар Петровден се предшества от Петровите заговезни,

които започват с първата седмица след Петдесетница.

В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. В Новия завет петелът става знак на разкаянието на Петър.

Именници на Петровден са Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Пoлина, Пенка, Пенчо, Камен.