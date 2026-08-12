Адвокат Марковски: Убитият Георги не е бил педофил, търсел си е другарче

Убитият от тийнейджъри в Пловдив Георги не е не е имал влечение към малолетни и непълнолетни, а пишейки във фейсбук си е търсел другарче. Това заяви по NOVA Димитър Марковски - адвокат на близките на убития Георги Кузев.

На въпрос наясно ли са били близките му с пътуването му, което се оказва капан, Димитър Марковски отговари:

"Те са знаели. Знаели са, че Георги си търси приятелка,

тъй като момчето е било само и е искало да си има другарче в живота. Нормално е. Били са в течение на това. Според мен е абсолютно спекулативно на този етап , а то ще се установи и в хода на разследването, че Георги е имал наклонности и влечение към непълнолетни и малолетни деца. Георги няма профила на лице, което има педофилски наклонности. И това ще се докаже безспорно по делото."

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"Поддържам контакт основно с братовчеда на Георги, който също се казва Георги.

Със сестричката му не съм се виждал, тъй като тя е в тежък срив

и не искам да я обременявам. Тъй като те сега трябва да си погребат момчето", каза още Димитър Марковски пред Нова телевизия.

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"Не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, участвала в това колективно престъпление. Има различни форми на съучастие, които трябва да бъдат установени", заяви адвокатът.

Попитан и момичетата ли са участвали в побоя до смърт, той заяви:

"Стана ми известно определението на съдията от Окръжния съд. От там става ясно, че всеки един от задържаните има участие в причиняването на телесни повреди. Всеки един от петимата има участие към изпълнителното деяние. Има такива данни." "Ако се установи, че лицата, които са заснемали клипчетата къ зверския побой на Георги, чрез тези свои действия са стимулирали, подстрекавали са извършителите, тогава прокуратурата може да повдигне обвинение към подбудителство.

Подбудителите са наравно отговорни с извършителите, така е по закон",

продължи адвокат Кузманов.

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"До този момент не съм успял да се запозная с материалите по делото физически, тъй като то се намира в съда заради обжалваната мярка за неотклонение на част от задържаните младежи", поясни той.