15 месеца по-късно: Почина вдовицата на капитан Маринов, загинал в Ивицата Газа

15 месеца след трагичната смърт на капитан Марин Маринов в Газа почина вдовицата му Яна Костова.

Тъжната вест съобщи дъщеря им в социалните мрежи, като написа кратко съобщение:

"Мама вече е при тати."

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Капитан Марин Маринов загина трагично едва на 52-годишна възраст на 19 март 2025 година. Фаталният инцидент се случи по време на въздушен удар при хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа.

На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин. Израелските сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации.